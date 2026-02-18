Θεσσαλονίκη: Σκεπή πάρκινγκ πλάκωσε ΙΧ στον Εύοσμο λόγω των ισχυρών ανέμων (φωτογραφίες)

Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει οι θυελλώδεις άνεμοι στη Θεσσαλονίκη, καθώς κατέρρευσε μια αλουμινένια σκεπή πάρκινγκ σε συγκρότημα κατοικιών στον Εύοσμο, πέφτοντας πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το thesspost, κάτοικος της περιοχής είδε το εγκλωβισμένο αυτοκίνητο και ενημέρωσε τον άτυχο ιδιοκτήτη και την Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο.

Πυροσβέστες και περίοικοι κρατούσαν την αλουμινένια σκεπή ώστε ο οδηγός να απομακρύνει το όχημα.

Οι άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα κι έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητα

Πτώσεις δέντρων και αντικείμενων, διακοπές ρεύματος, αλλά και προβλήματα στις συγκοινωνίες, προκάλεσε ο ισχυρός Βαρδάρης που πνέει στη Θεσσαλονίκη, με ισχυρές ριπές ανέμου που φτάνουν τα 9 μποφόρ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε δεκάδες κλήσεις και επενέβη -μέχρι στιγμής- σε 32 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και 57 για απομάκρυνση αντικείμενων.

Στην οδό Καλού, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του Thesspost.gr ξεριζώθηκε δένδρο που έπεσε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στην οδό Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) ο οδηγός ενός αυτοκινήτου δεν πρόλαβε να αντιδράσει όταν κάδος απορριμμάτων έπεσε στο όχημά του προκαλώντας φθορές.

Οι δρόμοι σε αρκετά σημεία έχουν μετατραπεί σε παγίδες καθώς ογκώδη αντικείμενα, όπως κάδοι απορριμμάτων έχουν βρεθεί στο οδόστρωμα.

Στην περιοχή της Αγίας Τριάδας οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τεράστια κύματα με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει, σε αρκετά σημεία, ο παραλιακός δρόμος.

Προβλήματα υπήρξαν επίσης και στο αεροδρόμιο Μακεδονία καθώς ακυρώθηκαν, για λόγους ασφαλείας, οι βραδινές πτήσεις αφού οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επέτρεπαν στα αεροπλάνα να προσεγγίσουν με ασφάλεια στη Θεσσαλονίκη.

Συνολικά, σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας οι πυροσβέστες επιχείρησαν σε 88 περιστατικά για κοπές δέντρων και σε 33 για αφαιρέσεις αντικειμένων. Δεν αναφέρθηκαν πάντως τραυματισμοί.

Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, από τις 10:35 χθες το βράδυ μέχρι τις 00:45 διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πτώσης δέντρου επί της γραμμής, η οποία προκάλεσε και διακοπή στην ηλεκτροδότηση.

Επιπλέον, προβλήματα αναφέρθηκαν στις προσγειώσεις αεροσκαφών στον αερολιμένα «Μακεδονία».

Την ίδια ώρα, διακοπές ρεύματος προκλήθηκαν σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης, όπως στο Μελισσοχώρι, στα Πεύκα, στη Θέρμη κ.α.

Οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να εξασθενίσουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.

Απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων – Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν

Απαγορευτικού απόπλου έχει εκδοθεί σε λιμάνια της χώρας, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν και καθιστούν επικίνδυνα τα δρομολόγια των πλοίων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις πλοίων μέχρι τις 08:00 το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται κανονικά.

Ωστόσο, το δρομολόγιο του πλοίου Κνωσσός Παλάς που είναι προγραμματισμένο για τις 09:00 παραμένει αβέβαιο εάν γίνει.

Απαγορευτικό απόπλου έχει εκδοθεί από το λιμάνι του Βόλου για τις Σποράδες ενώ σε ισχύ βρίσκεται επίσης απαγορευτικό για το δρομολόγιο από την Καβάλα προς τη Θάσο.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να ενημερώνονται διαρκώς για την εξέλιξη των δρομολογίων πριν την αναχώρησή τους.