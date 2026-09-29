Πάτρα: Συνελήφθησαν δυο γυναίκες που εργάζονταν παράνομα ως αποκλειστικές νοσοκόμες

Συνελήφθησαν, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο γυναίκες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που διέπει το επάγγελμα της αποκλειστικής νοσοκόμας.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τις δυο κατηγορούμενες σε δυο διαφορετικούς θαλάμους εντός Νοσοκομείου της Πάτρας να παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας σε ασθενείς, χωρίς να κατέχουν πτυχίο σχολής αδελφών νοσοκόμων, άδεια άσκησης επαγγέλματος και άδεια εργασίας από την αρμόδια αρχή, ενώ δεν ήταν εγγεγραμμένες στο μητρώο των νοσοκόμων και δεν διέθεταν μπλοκ φορολογικών αποδείξεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.