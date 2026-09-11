Θεσσαλονίκη: Σαρωτικοί έλεγχοι της Τροχαίας σε σχολικά – 251 παραβάσεις

Μπαράζ ελέγχων στα σχολικά λεωφορεία πραγματοποίησαν, κατά την πρώτη ημέρα της νέας σχολικής χρονιάς, κλιμάκια της Διεύθυνσης Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη, βεβαιώνοντας 251 παραβάσεις σε συνολικά 326 ελέγχους.

Η συντριπτική πλειονότητα των παραβάσεων, συγκεκριμένα 207, αφορούσαν ταχογράφο. Παράλληλα, καταγράφηκαν 12 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έξι για παραβίαση του ορίου ταχύτητας. Οι έλεγχοι αποκάλυψαν επιπλέον έξι παραβάσεις για μη τήρηση του ωραρίου εργασίας, δύο για έλλειψη πυροσβεστήρα και μία για έλλειψη φαρμακείου, ενώ 17 ήταν άλλες τροχονομικές παραβάσεις.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε μία περίπτωση αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης οδηγού σχολικού λεωφορείου, ενώ ένα όχημα ακινητοποιήθηκε.

Την ίδια ώρα, αστυνομικοί της Τροχαίας βρέθηκαν σε δημοτικά σχολεία της πόλης, μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό και δίνοντας οδηγίες σε μαθητές και γονείς για την ασφαλή μετακίνησή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρήση των διαβάσεων πεζών και των πεζοδρομίων, αλλά και στην τήρηση των φωτεινών σηματοδοτών.

Οι έλεγχοι και οι δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.