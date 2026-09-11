Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τις πρώτες στιγμές μετά την σύγκρουση των λεωφορείων στη Νεάπολη

Πλάνα από τις πρώτες στιγμές μετά τη σύγκρουση δύο λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων γυναικών, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο φαίνεται μια γυναίκα τραυματισμένη στη στάση, με τον κόσμο να αρχίζει να συγκεντρώνεται για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν τα ασθενοφόρα.

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Σύμφωνα με μαρτυρίες πρόκειται για έναν δρόμο στον οποίο έχουν γίνει πολλά ατυχήματα.

Ο οδηγός του λεωφορείου των ΚΤΕΛ περιέγραψε στην ΕΡΤ τη στιγμή της σύγκρουσης το μεσημέρι της Τετάρτης (09.09.2026), αλλά και του πανικού που ακολούθησε.

«Είχα σταματήσει για να κατέβουν οι επιβάτες όταν άκουσα ένα δυνατό θόρυβο. Γύρισα και είδα το σκέπαστρο της στάσης κάτω και τον κόσμο να ουρλιάζει. Επικρατούσε πανικός. Νομίζω ότι ο οδηγός του άλλου λεωφορείου αντιλήφθηκε τελευταία στιγμή ότι ήμουν μπροστά του και για να με αποφύγει έστριψε και έπεσε πάνω στη στάση», αναφέρει.

Από τις τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι τρεις έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ η 21χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά, συνεχίζει να νοσηλεύεται με την κατάσταση της υγείας της να είναι πολύ καλύτερη.