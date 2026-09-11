Βίντεο από τη Λεωφόρο Σχιστού: Φορτηγό περνά με μεγάλη ταχύτητα ανάμεσα στα αυτοκίνητα

Εικόνες που προκαλούν έντονη ανησυχία καταγράφηκαν στη Λεωφόρο Σχιστού, με ένα φορτηγό να κινείται με μεγάλη ταχύτητα και να πραγματοποιεί διαδοχικές προσπεράσεις.

Στο βίντεο που έφτασε στο DEBATER, το βαρύ όχημα φαίνεται αρχικά να προσπερνά το αυτοκίνητο από το οποίο καταγράφονται οι εικόνες. Στη συνέχεια συνεχίζει την πορεία του, πλησιάζοντας και προσπερνώντας και άλλα οχήματα.

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Το καντράν του αυτοκινήτου δείχνει περίπου 90 χλμ./ώρα

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η ένδειξη στο καντράν του αυτοκινήτου που καταγράφει το περιστατικό.

Τη στιγμή της προσπέρασης, το ΙΧ φαίνεται να κινείται με περίπου 90 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το φορτηγό περνά με αισθητά μεγαλύτερη ταχύτητα και απομακρύνεται γρήγορα.

Ο οδηγός που έστειλε το βίντεο στο DEBATER εκτιμά, με βάση τη διαφορά ταχύτητας των δύο οχημάτων, ότι το φορτηγό κινούνταν με περισσότερα από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Η ακριβής ταχύτητά του, πάντως, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αποκλειστικά από το οπτικό υλικό χωρίς επίσημη μέτρηση.

«Αν πέσει πάνω μου, δεν έχω ελπίδα να σωθώ»

Οδηγός που χρησιμοποιεί καθημερινά τη συγκεκριμένη διαδρομή περιγράφει στο DEBATER την ανησυχία του και υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό.

«Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που συμβαίνει. Καθημερινά μάς προσπερνούν μεγάλα φορτηγά, με κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να πέσουν πάνω μας. Αν πέσει πάνω μου ένα τέτοιο φορτηγό, δεν έχω ελπίδα να σωθώ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ανησυχία για την οδική ασφάλεια

Η Λεωφόρος Σχιστού δέχεται αυξημένη κυκλοφορία, με συχνή παρουσία βαρέων οχημάτων. Σε αυτές τις συνθήκες, ένας απότομος ελιγμός, ένα ξαφνικό φρενάρισμα ή μία λανθασμένη εκτίμηση της απόστασης μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

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Το συγκεκριμένο περιστατικό επαναφέρει το ζήτημα της επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς στη Λεωφόρο Σχιστού, αλλά και την ανάγκη για συστηματικούς ελέγχους από την Τροχαία, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.