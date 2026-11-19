Επτά άτομα που αναζητούνταν από τις Αρχές για διάφορα αδικήματα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για τον εντοπισμό φυγόποινων και καταζητούμενων.

Μεταξύ των συλλήψεων που ανακοίνωσε η Αστυνομία, περιλαμβάνεται 73χρονη στη Σίνδο, σε βάρος της οποίας είχε εκδοθεί ένταλμα από τον ανακριτή Κομοτηνής για εμπλοκή σε παράνομη διακίνηση αλλοδαπών.

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Επίσης, συνελήφθη 42χρονος με συνολικές καταδίκες 12,5 ετών για ληστεία, παράνομη οπλοφορία και κλοπή, 69χρονος, καταδικασμένος σε πέντε χρόνια κάθειρξη για φοροδιαφυγή, όπως επίσης 37χρονος με ποινή φυλάκισης 3 ετών για διακίνηση ναρκωτικών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.