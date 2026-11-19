Θεσσαλονίκη: 7 συλλήψεις φυγόποινων και καταζητούμενων – Ανάμεσά τους 73χρονη με ένταλμα για παράνομη διακίνηση μεταναστών
Στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων
Επτά άτομα που αναζητούνταν από τις Αρχές για διάφορα αδικήματα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών ελέγχων για τον εντοπισμό φυγόποινων και καταζητούμενων.
Μεταξύ των συλλήψεων που ανακοίνωσε η Αστυνομία, περιλαμβάνεται 73χρονη στη Σίνδο, σε βάρος της οποίας είχε εκδοθεί ένταλμα από τον ανακριτή Κομοτηνής για εμπλοκή σε παράνομη διακίνηση αλλοδαπών.
Επίσης, συνελήφθη 42χρονος με συνολικές καταδίκες 12,5 ετών για ληστεία, παράνομη οπλοφορία και κλοπή, 69χρονος, καταδικασμένος σε πέντε χρόνια κάθειρξη για φοροδιαφυγή, όπως επίσης 37χρονος με ποινή φυλάκισης 3 ετών για διακίνηση ναρκωτικών.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις