Θεσσαλονίκη: Πήρε εξιτήριο ο κτηνοτρόφος που νοσηλεύτηκε – «Θα πάρουν τα πρόβατα τη Δευτέρα, δεν θα αντισταθούμε»

Εξιτήριο πήρε ο κτηνοτρόφος Κωνσταντίνος Θεοφίλου από τη Θεσσαλονίκη που νοσηλεύτηκε μετά την απόφαση να δοθούν τα πρόβατα του για θανάτωση.

Συγκεκριμένα, ο κτηνοτρόφος εμφάνισε σημάδια εγκεφαλικού και εισήχθη στο νοσοκομείο ωστόσο το ξεπέρασε.

«Δεν μπορούμε να παλέψουμε άλλο για τα πρόβατα. Τη Δευτέρα που θα έρθουν να τα πάρουν δεν θα αντισταθούμε. Την αγωνία θα τα πάρουν δεν θα τα πάρουν δεν μπορεί να το βαστάξει άνθρωπος» ανέφερε ο ίδιος σε βίντεο του για να προσθέσει:

«Είμαι πλέον καλά στην υγεία μου, γερός και όσον αφορά τα πρόβατα, η τελική μου απόφαση είναι να τα δώσω. Έπρεπε να τα έχω δώσει νωρίτερα μαζί με τους άλλους. Τα γιάτρεψα τα φρόντισα και αυτό είναι που με πονάει. Έπρεπε να τα είχα δώσει όταν ήταν άρρωστα, θα είχε την ανάμνηση ότι τα έιχα δώσει όταν ήταν άρρωστα. Τώρα που τη γιάτρεψα την αρρώστια…».