Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος καταρρέει, μετά την αναγκαστική θανάτωση του κοπαδιού του – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Βίντεο)

Τι ανέφερε η κόρη του

Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος καταρρέει, μετά την αναγκαστική θανάτωση του κοπαδιού του – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Με λυγμούς αποχαιρέτησε το κοπάδι του ο κτηνοτρόφος Κώστας Θεοφίλου, από το Νέο Μοναστήρι της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου ο κτηνοτρόφος αποχαιρετά τα ζώα του που θα θανατωθούν καθώς κάποια από αυτά νόσησαν από ευλογιά τον Οκτώβριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγη ώρα μετά από αυτό το βίντεο, ο κτηνοτρόφος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα εγκεφαλικού, με την κατάσταση της υγείας του να είναι καλύτερη όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ