Θεσσαλονίκη: Κτηνοτρόφος καταρρέει, μετά την αναγκαστική θανάτωση του κοπαδιού του – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Βίντεο)

Με λυγμούς αποχαιρέτησε το κοπάδι του ο κτηνοτρόφος Κώστας Θεοφίλου, από το Νέο Μοναστήρι της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου ο κτηνοτρόφος αποχαιρετά τα ζώα του που θα θανατωθούν καθώς κάποια από αυτά νόσησαν από ευλογιά τον Οκτώβριο.

Λίγη ώρα μετά από αυτό το βίντεο, ο κτηνοτρόφος οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα εγκεφαλικού, με την κατάσταση της υγείας του να είναι καλύτερη όπως αναφέρθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1.