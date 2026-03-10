Θεσσαλονίκη: Πέθανε ο αστυνομικός που ενημερώθηκε με καθυστέρηση ενός χρόνου από το 424 ΓΝΣΘ ότι πάσχει από καρκίνο

Μετά από έναν μακρύ και επίπονο αγώνα, ο 55χρονος αστυνομικός Θωμάς Πουλιόπουλος, που είχε ενημερωθεί με καθυστέρηση ενός έτους από το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο για τη διάγνωση καρκίνου, κατέληξε, προκαλώντας συγκλονισμό στην κοινή γνώμη.

Η υπόθεσή του είχε προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις για τη λειτουργία του νοσοκομείου, με δεκάδες παρόμοιες καταγγελίες να βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Ο νομικός του συμπαραστάτης, Νίκος Διαλυνάς, δήλωσε στο Thesspost.gr:

«Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γιαυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους. Εκτός από τους συγγενείς του και όλους όσους του συμπαραστάθηκαν στο Γολγοθά του, ο μόνος που μπορεί να έχει ήσυχη τη συνείδησή του είναι ο υπουργός άμυνας κ. Δένδιας.

Οι υπόλοιποι να είναι βέβαιοι ότι θα μας βρουν μπροστά τους και αυτό αποτελεί προσωπική υπόσχεση δική μου και του γραφείου μου. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. Ο αγώνας συνεχίζεται».

Η δικηγόρος Άρτεμις Διαλυνάς τόνισε:

«Είναι τραγικό να χάνεται μία ζωή τόσο άδικα εν έτει 2026 από καθυστερημένη διάγνωση. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια και θα παλέψουμε για τη δικαίωση της μνήμης του. Πραγματικά λυπάμαι για αυτόν τον άνθρωπο και για την οικογένειά του. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζει δυναμικά».

Η μάχη με την ασθένεια

Τον Οκτώβριο του 2025, ο Θωμάς Πουλιόπουλος είχε μιλήσει για την επιδείνωση της υγείας του, λόγω της υποτροπής του καρκίνου και της εμφάνισης ειλεού.

«Είμαι πολύ χάλια γιατί από τις 8 Αυγούστου είχα μία υποτροπή καθώς έπαθα ειλεό. Μπήκαν νέα οζίδια στο έντερο και λόγω αυτού του προβλήματος δεν μπορώ πλέον να τραφώ κανονικά και αναγκάζομαι να παίρνω μόνο υγρές τροφές», είχε πει.

Η κατάσταση είχε επιβαρυνθεί σημαντικά και χρειάστηκε νοσηλεία έξι ημερών, ενώ ο ίδιος περιέγραφε τις στιγμές απόγνωσης:

«Βασανίζομαι, βασανίζομαι. Έφθασα στη σημείο να μην αντέχω άλλο. Σήμερα ευτυχώς μπορώ να μιλήσω κάπως, πριν από λίγες ημέρες όμως ήμουν τόσο χάλια που πίστευα ότι είχα τελειώσει. Προσευχόμουν στον Θεό και ήλπιζα να τα καταφέρω».

Παρά τις δυσκολίες, δεν έχασε το θάρρος να αγωνιστεί για τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσής του:

«Εγώ αυτό που επιδιώκω είναι ο καθένας να λάβει αυτό που του αναλογεί. Δεν θέλω να αδικηθεί κανείς. Δεν θέλω όμως κάποιοι να μείνουν στο απυρόβλητο και να την πληρώσουν κάποιοι άλλοι».

Η τραγική απώλεια του Θωμά Πουλιόπουλου ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τις ευθύνες στη λειτουργία του 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου και τις καθυστερήσεις στη διάγνωση σοβαρών ασθενειών.