Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε φανάρι και τούμπαρε (βίντεο+φωτογραφίες)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη όπου ένα αυτοκίνητο βγήκε εκτός πορείας με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου στη Θεσσαλονίκη, όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και καρφώθηκε σε φανάρι και στη συνέχεια το όχημα αναποδογύρισε. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Από το ατύχημα προκλήθηκαν και υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο αλλά και στο φανάρι που λόγω της πρόσκρουσης, έσπασε στα δύο.

Στο σημείο βρέθηκε και γερανός ώστε να απομακρύνει το αυτοκίνητο και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.