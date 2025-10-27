Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία – Ανάμεσά τους και ο 20χρονος που μαχαιρώθηκε στον θώρακα

Χειροπέδες σε πέντε άτομα πέρασε η αστυνομία για το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Περαία της Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο με τραύμα στον θώρακα από μαχαίρι ένας 20χρονος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival, το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής όταν ομάδα τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων ήταν και ο 20χρονος που μαχαιρώθηκε, επιτέθηκε με ρόπαλα σε δύο αλλοδαπούς 47 και 26 ετών πιθανότατα λόγω προσωπικών διαφορών.

Κατά τη συμπλοκή ο 47χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τον 20χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Για την υπόθεση μετά από τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συνελήφθη ο 47χρονος που μαχαίρωσε τον 20χρονο. Για την επίθεση σε βάρος του 47χρονου και του 26χρονου συνελήφθησαν ο 20χρονος τραυματίας που νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς και τρεις νεαροί ηλικίας 18-21 ετών.