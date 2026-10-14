Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε η σφράγιση της ιδιωτικής κλινικής που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες

Ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία σφράγισης ιδιωτικής κλινικής εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης καθώς είχαν διαπιστωθεί σε αυτήν σοβαρές παραβάσεις του νομικού πλαισίου που είχαν αντίκτυπο στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας. Την περασμένη Δευτέρα έγινε η σφράγιση μιας ακόμη ιδιωτικής κλινικής σε περιοχή λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Η ανάκληση των αδειών λειτουργίας των δύο κλινικών είχε γίνει από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενώ μετά την επίδοση των σχετικών αποφάσεων ακολούθησε η διαδικασία μεταφοράς των ασθενών.

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Η σφράγιση εκτελέστηκε από τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας και με τη συνδρομή και υπό την εποπτεία της εισαγγελικής αρχής.