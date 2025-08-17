Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Θεσσαλονίκη: Νεκρός 61χρονος Σέρβος στην θαλάσσια περιοχή των Νέων Βρασνών

Ερευνώνται τα αίτια του θανάτου του

Eurokinissi Βασίλης Παπαδόπουλος
Tη ζωή του έχασε 61χρονος άνδρας με καταγωγή από την Σερβία, στη θαλάσσια περιοχή Νέων Βρασνών Θεσσαλονίκης.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής χωρίς τις αισθήσεις του. Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από πλήρωμα ασθενοφόρου οχήματος του ΕΚΑΒ, με αρνητικά αποτελέσματα και στη συνέχεια, η σορός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού του Λιμεναρχείου Ιερισσού, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

