Θεσσαλονίκη: Νεκρός 38χρονος μετά την πτώση του από μπαλκόνι

Έχασε τη ζωή του ένας 38χρονος το πρωί της Τρίτης (23/09), έπειτα από πτώση από μπαλκόνι στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχει γνωστοποιήσει το Thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο 38χρονος έπεσε από μπαλκόνι διαμερίσματος δευτέρου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Ιασωνίδου, στην Καλαμαριά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θανάσιμα τραυματίστηκε ο 38χρονος από την πτώση. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο 38χρονος στο κενό ερευνά η αστυνομία, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.