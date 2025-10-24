Θεσσαλονίκη: Μηχανή καρφώθηκε σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ – Στο νοσοκομείο ένα άτομο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής 24/10 στη Θεσσαλονίκη στη συμβολή των οδών Λ. Βασιλίσσης Όλγας και 25ης Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ThessPost.gr η μηχανή προσέκρουσε πάνω σε λεωφορείο της γραμμής «30» του ΟΑΣΘ, τη στιγμή που έστριβε από τη Λ. Βασιλίσσης Όλγας προς την 25ης Μαρτίου.

Ο οδηγός σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ανέπτυξε ιδιαίτερη ταχύτητα και δεν υπολόγισε την στροφή του λεωφορείου, με συνέπεια να προσκρούσει στο μπροστινό τμήμα του βαρέος οχήματος.

Από τη σύγκρουση ο αναβάτης της μηχανής, ηλικίας περίπου 30 ετών υπέστη κακώσεις και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» για την παροχή πρώτων βοηθειών, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.