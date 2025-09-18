Θεσσαλονίκη: «Μαγνήτισαν» μεταλλικά απορρίμματα από τον βυθό του Θερμαϊκού

Μια διαφορετική… ψαριά έβγαλαν σήμερα από τον Θερμαϊκό κόλπο μέλη του περιβαλλοντικού συλλόγου Greek Eco Project. Εθελοντές και κάτοικοι της Θεσσαλονίκης που έκαναν βόλτα το απόγευμα στην παλιά παραλία, στο ύψος του Λευκού Πύργου, κλήθηκαν να “ψαρέψουν” με ένα σχοινί με δυνατό μαγνήτη, μεταλλικά απορρίμματα από το βυθό.

Όπως εξήγησε στο Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η πρόεδρος της οργάνωσης Αυγή Μεταξά, χρησιμοποιήθηκαν 5 διαφορετικά μεγέθη μαγνητών, δεμένα με σχοινί τα οποία δόθηκαν σε περαστικούς για να δοκιμάσουν να “μαγνητίσουν” σκουπίδια από το νερό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βγάλαμε κέρματα, σωλήνες και εργαλεία διαφορετικών μεγεθών. Στόχος μας είναι, μέσα από την εκδήλωση “Diving Against Plastic Pollution”, να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τη θαλάσσια ρύπανση και την κυκλική οικονομία, μοιράζοντας και ενημερωτικά φυλλάδια για τη δράση μας» ανέφερε η κ. Μεταξά.

Η εκδήλωση είναι η πρώτη μιας σειράς δράσεων που προγραμματίζει ο περιβαλλοντικός μη κερδοσκοπικός σύλλογος σε συνεργασία με το δήμο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την κ. Μεταξά, έχουν προγραμματιστεί καθαρισμοί ρεμάτων και σε κάποιες μικρές παραλίες κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, όπως και εργαστήρια κυκλικής οικονομίας όπου τα άχρηστα πλαστικά που συλλέγονται σε καθαρισμούς, θα μεταποιούνται και θα μετατρέπονται σε χρηστικά αντικείμενα. Επίσης, στις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες, περιλαμβάνεται η διοργάνωση έκθεσης φωτογραφίας καθώς και εκπαιδευτικά σεμινάρια καταδύσεων σε όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν τους εθελοντές της οργάνωσης σε υποβρύχιους καθαρισμούς σε όλη την Ελλάδα.