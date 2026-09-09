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Σέρρες: Ένταση στη δομή φιλοξενίας στο Κλειδί – Ομάδα 40 ατόμων πέταξε πέτρες σε αστυνομικούς

Προκλήθηκαν φθορές σε τμήμα της περίφραξης

Σέρρες: Ένταση στη δομή φιλοξενίας στο Κλειδί – Ομάδα 40 ατόμων πέταξε πέτρες σε αστυνομικούς
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Νέα ένταση σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής αιτούντων άσυλο, στη θέση «Κλειδί» του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες.

   Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 23:00, ομάδα περίπου 40 ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, άρχισε να εκτοξεύει πέτρες προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Παράλληλα, προκλήθηκαν φθορές σε τμήμα της περίφραξης, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί διαφυγή ατόμων από τη δομή.

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   Η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο μετά την επέμβαση των αστυνομικών, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

   Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις.

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