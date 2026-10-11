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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου» – Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 20χρονης που πέθανε μετά από χρήση MDMA

Με μια συγκινητική ανάρτηση και κοινή τους φωτογραφία, ο πατέρας της 20χρονης Χριστίνας αποχαιρετά την κόρη του. Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου η κηδεία στην Καλαμαριά.

Θεσσαλονίκη: «Καλό ταξίδι αγγελούδι μου» – Ραγίζει καρδιές ο πατέρας της 20χρονης που πέθανε μετά από χρήση MDMA
Η 20χρονη Χριστίνα με τον πατέρα της, Κωνσταντίνο Αδάμ, σε φωτογραφία που δημοσίευσε ο ίδιος στο Facebook, αποχαιρετώντας την κόρη του.
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:07

Με λόγια γεμάτα πόνο και μια κοινή τους φωτογραφία αποχαιρετά ο πατέρας της την 20χρονη Χριστίνα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA, κατά τη διάρκεια πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Ο πατέρας της νεαρής, Κωνσταντίνος Αδάμ, προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, εκφράζοντας την οδύνη της οικογένειας για την απώλεια της κόρης τους.

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«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου», γράφει, συνοδεύοντας το μήνυμά του με μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται αγκαλιά με τη Χριστίνα.

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«Δεν υπάρχουν λέξεις γι’ αυτόν τον πόνο»

Στην ανάρτησή του, ο πατέρας της 20χρονης ευχαριστεί την κόρη του για τα χρόνια που πέρασαν μαζί, τονίζοντας ότι η αγάπη της οικογένειας δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Καλό ταξίδι αγγελούδι μου! Δεν υπάρχουν λέξεις γι’ αυτό τον πόνο. Σ’ ευχαριστούμε για τα χρόνια που μας χάρισες δίπλα σου. Για εμάς δε θα φύγεις και δεν έφυγες ποτέ.

Καλό παράδεισο κόρη μας, παιδί μας! Σ’ αγαπάμε. Δεν υπάρχει αποχαιρετισμός για μια αγάπη που δε τελειώνει ΠΟΤΕ».

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Τα λόγια του αποτυπώνουν τη βαθιά οδύνη της οικογένειας, η οποία καλείται να αποχαιρετήσει τη Χριστίνα σε ηλικία μόλις 20 ετών.

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου η κηδεία της Χριστίνας

Με νεότερη ανάρτησή του, ο Κωνσταντίνος Αδάμ γνωστοποίησε την ημέρα και την ώρα της εξόδιου ακολουθίας.

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση της οικογένειας, η κηδεία της 20χρονης Χριστίνας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026, στις 09:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Εκεί συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα της πρόσωπα θα πουν το τελευταίο αντίο στη νεαρή γυναίκα.

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Κακουργηματική δίωξη στον 20χρονο φίλο της

Υπενθυμίζεται ότι η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10), ενώ βρισκόταν σε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής σε πολυχώρο εκδηλώσεων στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

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Για την υπόθεση συνελήφθη ο 20χρονος φίλος της, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση, καθώς και πλημμεληματική δίωξη για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα, έχει ασκηθεί δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, με τις αστυνομικές έρευνες να συνεχίζονται για τον εντοπισμό του προσώπου που φέρεται να προμήθευσε την ουσία.

Ο 20χρονος κατηγορούμενος έχει παραπεμφθεί να απολογηθεί ενώπιον της 5ης ειδικής ανακρίτριας ναρκωτικών Θεσσαλονίκης.

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