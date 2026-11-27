Στους 3.000 ανέρχονται οι ωφελούμενοι στη Δυτική Μακεδονία από το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ενδυνάμωσης του εργατικού δυναμικού για τη Δίκαιη Μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο», το οποίο υλοποιεί το ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Όπως ανέφερε η συντονίστρια του προγράμματος Αναστασία Τσεσμελή, κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη, «το έργο υλοποιείται στη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο, με συνολικά 4.000 ωφελούμενους, εκ των οποίων οι 3.000 αφορούν τη Δυτική Μακεδονία, αντιπροσωπεύοντας το 85% του προγράμματος στην περιοχή. Από αυτούς, οι 2.250 είναι άνεργοι και οι 750 εργαζόμενοι».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών, με συμβουλευτική και καθοδήγηση σε όλα τα στάδια, θεωρητική κατάρτιση διά ζώσης και εξ αποστάσεως, καθώς και πρακτική άσκηση για τους ανέργους. Η κατάρτιση συνδυάζει οριζόντιες δεξιότητες με εξειδικευμένα επαγγελματικά αντικείμενα, όπως, τεχνίτης συντήρησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, τεχνίτης συντήρησης φωτοβολταϊκών πάρκων, στέλεχος διοίκησης αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, τεχνικός έξυπνης γεωργίας και αυτοματισμών, τεχνικός ευφυούς κτηνοτροφίας και παραγωγής ζωοτροφών, στέλεχος διοίκησης μονάδων υγείας για ηλικιωμένους, τεχνικός βιοενέργειας και βιοκαυσίμων, ειδικός παροχής υπηρεσιών σε μονάδες οινικού τουρισμού, κ.λ.π.

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Η κ. Τσεσμελή υπογράμμισε ότι «το ενδιαφέρον συμμετοχής ξεπέρασε κάθε προσδοκία καθώς, οι αιτήσεις των ανέργων έχουν ήδη ξεπεράσει το 159% του στόχου, ενώ στους εργαζόμενους προσεγγίζουν το 270%». Μέχρι σήμερα το 55,73% των ωφελουμένων του προγράμματος, δηλαδή 1672 άτομα παρακολουθούν προγράμματα κατάρτισης σε 81 τμήματα που έχουν δημιουργηθεί κι αναμένεται το επόμενο διάστημα άλλοι 606 ωφελούμενοι να πιστοποιηθούν σε προγράμματα κατάρτισης. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να γίνει το 2029.

Στην ανάγκη σύνδεσης των προγραμμάτων κατάρτισης με τις πραγματικές θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στη Δυτική Μακεδονία, στο πλαίσιο της παραγωγικής αναδιάρθρωσης, στάθηκε ο Γενικός διευθυντής του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Χρήστος Γούλας.

Όπως ανέφερε, «η περιοχή αντιμετωπίζει τις συνέπειες απολιγνιτοποίησης, με υψηλή ανεργία, περιορισμένη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και φυγή νέων προς μεγαλύτερα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό». Το πρόγραμμα κατάρτισης, όπως σημείωσε, «επιχειρεί να προσφέρει νέες δεξιότητες και ευκαιρίες τόσο στους ανέργους όσο και στους εργαζόμενους, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους».

Ο κ. Γούλας υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η κατάρτιση από μόνη της δεν αρκεί, επισημαίνοντας πως «πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις και πραγματικές θέσεις εργασίας». Βέβαια, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, για το εάν θα υπάρχουν στο άμεσο μέλλον αντίστοιχα προγράμματα στήριξης εργαζομένων, αφού στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της νέας περιόδου στην ΕΕ, αναμένεται να μειωθούν οι πόροι που προορίζονται για κοινωνικές δαπάνες κλπ με το βάρος να δίδεται στις επενδύσεις, για την Καινοτομία, την Άμυνα και την Ασφάλεια.

Ο Νίκος Αποστολόπουλος Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σημείωσε ότι «το ερώτημα που τέθηκε με την δίκαιη μετάβαση είναι, τι δεξιότητες χρειάζονται που πρέπει να εκπαιδεύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό», κι ότι αυτό εν μέρει «το απαντήσαμε μετά από έρευνα με μια πληθώρα από νέες ειδικότητες που πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθούν στην νέα αγορά εργασίας».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Θεοδουλίδης ανέφερε ότι «ως περιοχή βρισκόμαστε αρκετά μπροστά από την Μεγαλόπολη που κι αυτή είναι σε διαδικασία μετάβασης» ενώ μίλησε και για τις καινοτόμες επιλογές του Πανεπιστημίου όπως, το νέο Κέντρο δεδομένων, το Τεχνολογικό πάρκο και το Αστρονομικό πάρκο στον Όρλιακα Γρεβενών που αναμένεται να προσελκύσουν νέους ερευνητές αλλά και επιχειρήσεις στην περιοχή της δυτικής Μακεδονίας.

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Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Κοζάνης Μάριος Συμεωνίδης τόνισε ότι «η απολιγνιτοποίηση επηρεάζει πολύ περισσότερο τα άτομα με αναπηρία από τους αρτιμελείς» κι ότι το στοίχημα είναι «οι ΑμεΑ να συνεχίσουν να μένουν στο τόπο κατοικίας τους καθότι μέχρι σήμερα η ΔΕΗ ήταν ο μεγαλύτερος εργοδότης Αμεα στη χώρα».

Στην εκδήλωση απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό ο δήμαρχος Εορδαίας Παναγιώτης Πλακεντάς ο Περιφερειάρχης δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης κι η Ανεξάρτητη βουλευτής Κοζάνης Καλλιόπη Βέττα.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ