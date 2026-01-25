Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από διαμέρισμα τρίτου ορόφου – Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
Συναγερμός στις Αρχές
Στο κενό από τον 3ο όροφο έπεσε ένας ηλικιωμένος άνδρας στην ανατολική Θεσσαλονίκη την Κυριακή 25/1.
Ο άτυχος άνδρας διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε επί τόπου, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο & μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή 4 Διασωστών και ενός Ιατρού ΕΚΑΒ.
