Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από διαμέρισμα τρίτου ορόφου – Μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Στο κενό από τον 3ο όροφο έπεσε ένας ηλικιωμένος άνδρας στην ανατολική Θεσσαλονίκη την Κυριακή 25/1.

Ο άτυχος άνδρας διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε επί τόπου, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο, σε κρίσιμη κατάσταση για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο & μία Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή 4 Διασωστών και ενός Ιατρού ΕΚΑΒ.