Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από γέφυρα και τραυματίστηκε σοβαρά

Eρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το Α.Τ. Τούμπας

Μια γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από γέφυρα στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 το απόγευμα σε παράδρομο της οδού Διαγόρα.

Από την πτώση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης. Eρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το Α.Τ. Τούμπας.

