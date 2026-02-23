Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία «Αλλατίνη» (εικόνα)

Επιχειρούν δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες.

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία «Αλλατίνη» (εικόνα)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:38

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας όταν φωτιά ξέσπασε στην ιστορική κεραμοποιία «Αλλατίνη» προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της ιστορικής βιομηχανίας στην Θεσσαλονίκη στις 19:30, ωστόσο στα φωτογραφικά ντοκουμέντα του Thesspost.gr παρατηρείται ότι οι φλόγες διακρίνονται στο εσωτερικό του κτιρίου.

Στο σημείο επιχειρούν δύο οχήματα και 6 πυροσβέστες.

