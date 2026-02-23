Θεσσαλονίκη: Φωτιά στην ιστορική κεραμοποιία «Αλλατίνη» (εικόνα)

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας όταν φωτιά ξέσπασε στην ιστορική κεραμοποιία «Αλλατίνη» προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο της ιστορικής βιομηχανίας στην Θεσσαλονίκη στις 19:30, ωστόσο στα φωτογραφικά ντοκουμέντα του Thesspost.gr παρατηρείται ότι οι φλόγες διακρίνονται στο εσωτερικό του κτιρίου.

Στο σημείο επιχειρούν δύο οχήματα και 6 πυροσβέστες.