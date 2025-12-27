Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν 9 υποθέσεις κλοπών – Δικογραφίες σε βάρος 12 ατόμων

Πρόκειται για κλοπές που τελέστηκαν από τέλη Ιουλίου έως και τα μέσα Νοεμβρίου 2025

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Δικογραφίες σε βάρος δώδεκα ατόμων, μεταξύ αυτών τεσσάρων αλλοδαπών, σχηματίστηκαν για κλοπές στην περιοχή της Τούμπας Θεσσαλονίκης.

Οι συγκεκριμένοι φέρονται ως δράστες εννέα περιπτώσεων κλοπών, οι οποίες τελέστηκαν από τέλη Ιουλίου έως και τα μέσα Νοεμβρίου 2025, όπως προέκυψε από έρευνα της αστυνομίας.

Ειδικότερα, φέρεται να διέπραξαν, στο χρονικό διάστημα αυτό, μια διάρρηξη οικίας, τρεις κλοπές σε καταστήματα, τρεις κλοπές στο δρόμο με τη μέθοδο της απασχόλησης, μια κλοπή οχήματος και μια διάρρηξη σε κοινωνική δομή.

Από τις κλοπές αποκόμισαν χρηματικό ποσό 3.000 ευρώ, κοσμήματα-χρυσαφικά, ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές συσκευές, εργαλεία, προϊόντα και διάφορα προσωπικά αντικείμενα των παθόντων αξίας περίπου 7.000 ευρώ.

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας ταυτοποιήθηκαν οι δράστες, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες και υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΕΛΛΑΔΑ

