Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε αστυνομικούς με μολότοφ στο κέντρο της πόλης, 18 προσαγωγές

Πέταξαν περίπου 60 μολότοφ

Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε αστυνομικούς με μολότοφ στο κέντρο της πόλης, 18 προσαγωγές
DEBATER NEWSROOM

Επίθεση με μολότοφ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν άγνωστοι απέναντι σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο τουρκικό προξενείο τα ξημερώματα της Κυριακής (2/11).

Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης με την Αγίου Δημητρίου θύμιζε εμπόλεμη ζώνη, ενώ ξέσπασε φωτιά στο δασύλλιο μέσα στο Τελόγλειο.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ