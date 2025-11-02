Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε αστυνομικούς με μολότοφ στο κέντρο της πόλης, 18 προσαγωγές
Πέταξαν περίπου 60 μολότοφ
Επίθεση με μολότοφ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν άγνωστοι απέναντι σε αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο τουρκικό προξενείο τα ξημερώματα της Κυριακής (2/11).
Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.
Η συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης με την Αγίου Δημητρίου θύμιζε εμπόλεμη ζώνη, ενώ ξέσπασε φωτιά στο δασύλλιο μέσα στο Τελόγλειο.
