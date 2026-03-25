Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 23χρονου Βούλγαρου μετά από καταδίωξη – Αναζητείται ο συνεργός του

Επεισοδιακή κατάληξη είχε η σύλληψη ενός 23χρονου υπηκόου Βουλγαρίας τα ξημερώματα της Τετάρτης (25.03) σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης, έπειτα από καταδίωξη από αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ειδοποιήθηκε για κλοπή οχήματος από επιχείρηση, με τον 23χρονο και έναν συνεργό του, επίσης βουλγαρικής καταγωγής, να επιχειρούν στη συνέχεια να αφαιρέσουν και δεύτερο όχημα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρνουν.

Λίγη ώρα αργότερα, το κλεμμένο αυτοκίνητο εντοπίστηκε από αστυνομικούς κοντά στις εγκαταστάσεις των Ελληνικά Πετρέλαια. Όταν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. επιχείρησαν να το ακινητοποιήσουν, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα, αγνοώντας τα σήματα των αστυνομικών.

Ακολούθησε καταδίωξη με τη συμμετοχή πληρωμάτων της Άμεσης Δράσης και ενισχύσεων από την ΟΠΚΕ. Η πορεία του οχήματος έληξε στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας, όπου ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 23χρονου, ενώ ο δεύτερος επιβαίνων κατάφερε να διαφύγει και αναζητείται.

Σε βάρος και των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και απείθεια.