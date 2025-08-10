Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε 52χρονη που αγνοούταν στην Άνω Τούμπα – Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Τέλος στην αγωνία της οικογένειας έδωσε ο εντοπισμός 52χρονης γυναίκας που αγνοούταν στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης την Κυριακή (10/8).

Ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» αργά το απόγευμα της Κυριακής για την εξαφάνιση αναφέρει ότι η 52χρονη Θεοδώρα Σεφέρη βρέθηκε στην περιοχή της Άνω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται πως η γυναίκα εξαφανίστηκε στις 9 Αυγούστου, πρωινές ώρες, από την περιοχή της Άνω Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της και άμεσα και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς

ενδεχομένως να συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η γυναίκα λαμβάνει την φροντίδα που χρειάζεται.