Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν 29 κιλά κάνναβης και μισό κιλό κοκαΐνης σε αποθήκη σπιτιού

Ένας 46χρονος συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχή του Δήμου Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Τετάρτης (14/01), διότι στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 29 κιλά χασίς και μισό κιλό κοκαΐνη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 46χρονος εντοπίστηκε έπειτα από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών. Έπειτα από έρευνα που έγινε στην οικία του στη Θεσσαλονίκη, σε αποθήκη της οικίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 29 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 29 κιλών και 219 γραμμαρίων, 1 συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 493 γραμμαρίων και 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.