Θεσσαλονίκη: Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο στην Τούμπα (βίντεο)

Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός

DEBATER NEWSROOM
UPD: 08:37

Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, μετά από πτώση δέντρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival, τοι δέντρο έπεσε λίγο μετά τις 05:30 το πρωί στην οδό Λαμπράκη, κοντά στο ύψος της οδού Τσιαπάνου.

Πρόκειται για πλάτανο ο οποίος έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με συνέπεια να του προκαλέσει φθορές.

Λόγω της πτώσης του δέντρου, το ένα ρεύμα της οδού Λαμπράκη παραμένει κλειστό.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου.

