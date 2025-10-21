Θεσσαλονίκη: Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο στην Τούμπα (βίντεο)
Από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός
Αναστάτωση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, μετά από πτώση δέντρου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival, τοι δέντρο έπεσε λίγο μετά τις 05:30 το πρωί στην οδό Λαμπράκη, κοντά στο ύψος της οδού Τσιαπάνου.
Πρόκειται για πλάτανο ο οποίος έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο με συνέπεια να του προκαλέσει φθορές.
Λόγω της πτώσης του δέντρου, το ένα ρεύμα της οδού Λαμπράκη παραμένει κλειστό.
Στο σημείο έχει σπεύσει η Πυροσβεστική για την απομάκρυνση του δέντρου.
