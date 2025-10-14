Μοναστηράκι: Δέντρο παραλίγο να πέσει πάνω σε γκρουπ τουριστών (φωτογραφίες)

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Μοναστηράκι, όταν ένα μεγάλο δέντρο παραλίγο να καταπλακώσει γκρουπ τουριστών που περνούσε από την πολυσύχναστη οδό Ανδριανού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος “σαν να σκίζεται κάτι μεγάλο”, λίγο πριν το δέντρο αρχίσει να γέρνει επικίνδυνα. «Μόλις είχε περάσει από κάτω ένα γκρουπ με τουρίστες και πραγματικά σώθηκαν από τύχη. Το δέντρο, όταν έπεσε, ευτυχώς σταμάτησε στο απέναντι μπαλκόνι και δεν έπεσε ολόκληρος ο κορμός στο έδαφος. Η Ανδριανού ήταν γεμάτη από κόσμο στο Μοναστηράκι», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο DEBATER.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έρευνα από τον Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του περιστατικού, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, στο συγκεκριμένο δέντρο είχε τοποθετηθεί στο παρελθόν σιδερένια δοκός από την πρώην δημοτική αρχή πρασίνου.

Η δοκός φέρεται να είχε τοποθετηθεί για στήριξη του κορμού, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν αν αυτό συνέβαλε τελικά στη φθορά του δέντρου ή στην αποδυνάμωση της σταθερότητάς του.

Πηγές του Δήμου αναφέρουν ότι, παρά το περιστατικό, το 2025 καταγράφεται ως η χρονιά με τις λιγότερες πτώσεις δέντρων στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια.