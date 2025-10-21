Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ιδιωτικό ασθενοφόρο (βίντεο)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο ιδιωτικής κλινικής.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της Εγνατίας με τη Λεωφόρο 3ης Σεπτεμβρίου, ακριβώς δίπλα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρχε και κάποιος ασθενής μέσα στο ασθενοφόρο.