Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ιδιωτικό ασθενοφόρο (βίντεο)

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη, όπου ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο ιδιωτικής κλινικής.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της Εγνατίας με τη Λεωφόρο 3ης Σεπτεμβρίου, ακριβώς δίπλα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Ευτυχώς, από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρχε και κάποιος ασθενής μέσα στο ασθενοφόρο.

