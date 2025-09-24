Θεσσαλονίκη: «Δεν μπορώ ακόμη να το συνειδητοποιήσω», υποστήριξε ο 50χρονος αδελφοκτόνος

Ο 50χρονος άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του οδηγήθηκε στον ανακριτή, όπου κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, με τον ίδιο να επιμένει πως το έγκλημα έγινε «εν βρασμώ ψυχικής ορμής». Με σκυμμένο κεφάλι και χωρίς να απευθύνει κουβέντα, αποχώρησε από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ενώπιον δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με την απολογία του, δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει την αδελφή του, αλλά η ένταση της στιγμής τον οδήγησε σε μια ακραία πράξη, την οποία ακόμη δεν μπορεί, όπως είπε, να επεξεργαστεί. Όπως υποστήριξε, το θύμα του έκανε έντονη παρατήρηση για ένα σχαράκι αποχέτευσης στο μπάνιο και επειδή πάτησε με τις κάλτσες του το σημείο όπου είχε αφήσει τα παπούτσια του, ενώ λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί τηλεφωνικός καβγάς με τη σύζυγό του. Ο συνδυασμός αυτών των ερεθισμάτων, ισχυρίστηκε, τον οδήγησε σε απώλεια αυτοελέγχου.

Ο συνήγορός του τόνισε ότι υπήρχαν επαναλαμβανόμενες απαξιωτικές και υβριστικές συμπεριφορές από την αδελφή του, οι οποίες, κατά την υπεράσπιση, συνέβαλαν στο ξέσπασμα. «Δεν έχει καθαρίσει το κεφάλι μου για το πώς έγινε», φέρεται να είπε ο ίδιος, ζητώντας συγγνώμη για την τραγωδία που συγκλονίζει την οικογένεια και την τοπική κοινωνία.