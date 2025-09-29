Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο που έδειξε προφυλακτικά σε 17χρονη

Με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο που έδειξε προφυλακτικά σε 17χρονη
Βασίλης Παπαδόπουλοs/Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν 19χρονο, με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 17χρονης, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη voria, ο 19χρονος κατηγορείται ότι το βράδυ του Σαββάτου, σε περιοχή των Κουφαλίων, απομόνωσε τη 17χρονη και της επέδειξε ένα κουτί με προφυλακτικά.

