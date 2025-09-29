Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο που έδειξε προφυλακτικά σε 17χρονη
Με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας
Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν 19χρονο, με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος 17χρονης, στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη voria, ο 19χρονος κατηγορείται ότι το βράδυ του Σαββάτου, σε περιοχή των Κουφαλίων, απομόνωσε τη 17χρονη και της επέδειξε ένα κουτί με προφυλακτικά.
