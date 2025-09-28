Θεσσαλονίκη: Φωτογραφία ντοκουμέντο από την παράσυρση της 45χρονης – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο «Παπανικολάου»

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» εξακολουθεί να νοσηλεύεται η γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το πρωί της Κυριακής (28.09) στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, το ατύχημα σημειώθηκε επί της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη περίπου στις 07.15, με την παράσυρση να σημειώνεται κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Το DEBATER φέρνει στη δημοσιότητα φωτογραφία ντοκουμέντο από τη στιγμή της παράσυρσης με τη γυναίκα να βρίσκεται στο έδαφος περιμένοντας να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Διασωληνώθηκε επί τόπου

Σύμφωνα με το ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης η πολυτραυματίας έλαβε επί τόπου εξειδικευμένη επείγουσα φροντίδα.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, διασωληνώθηκε άμεσα από την Ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας. Αφού σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπανικολάου για περαιτέρω αντιμετώπιση.