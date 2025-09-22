Θεσσαλονίκη: Αγρότες βγήκαν με τρακτέρ στη Μουδανιών και προαναγγέλλουν αποκλεισμό

Το μεσημέρι της Δευτέρας, περίπου 50 τρακτέρ και φορτηγά εμφανίστηκαν στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, κοντά στη γέφυρα της Καρδίας, κατευθυνόμενα προς το κέντρο της πόλης.

Οι αγρότες, προειδοποιούν ότι τις επόμενες ώρες είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, αυξάνοντας την πίεση προς την Πολιτεία.

Κύρια αιτήματα των αγροτών είναι η καταβολή των κοινοτικών επιδοτήσεων, αλλά και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), ο οποίος, όπως υποστηρίζουν, δυσχεραίνει τις δηλώσεις και την ενίσχυση της παραγωγής.

Βίντεο από thestival.gr