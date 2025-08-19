Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πέλλα: Νεκρός 30χρονος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Συνελήφθησαν ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του οχήματος

EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:07

Τραγικό θάνατο βρήκε το μεσημέρι της Τρίτης 30χρονος αλλοδαπός, σε κοινοτική οδό στην περιοχή του Παλαίφυτου Πέλλας. Ο άνδρας έπεσε από το τρακτέρ που οδηγούσε 40χρονος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο 40χρονος αλλοδαπός οδηγός του γεωργικού ελκυστήρα συνελήφθη, ενώ από τις αστυνομικές αρχές συνελήφθη και 31χρονος ημεδαπός, ιδιοκτήτης του οχήματος, για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.

ΕΛΛΑΔΑ

