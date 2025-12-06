Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Θεσσαλονίκη: Aγρότες εμφανίστηκαν με φέρετρο στα μπλόκα (Βίντεο)

Μακάβριες εικόνες στο μπλόκο των Πράσινων Φαναρίων

Ένα απίστευτο και ασυνήθιστο σκηνικό εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου 6/12 στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη και το μπλόκο των αγροτών.

Συγκεκριμένα, η κάμερα του STAR που βρισκόταν στο σημείο για να καταγράψει τις κινητοποιήσεις «έπιασε» ένα φέρετρο να βρίσκεται στο σημείο.

Όπως τόνισαν οι αγρότες το έφεραν στο μπλόκο για να δείξουν «τι κάνει η κυβέρνηση σε εμάς».

