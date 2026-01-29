Θεωρείτε ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι έτοιμη για την πολιτική;
Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» σε ζωντανή μετάδοση

Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» σε ζωντανή μετάδοση
DEBATER NEWSROOM

Οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 29/1 σε τηλεοπτικό συνεργείο όντας σε απευθείας μετάδοση.

Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό συνεργείο του STAR ήταν έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και έδινε το ρεπορτάζ για τους τραυματίες φίλους του ΠΑΟΚ όταν δέχθηκε επίθεση, με μαυροφορεμένους νεαρούς να τους κλωτσούν και τη δημοσιογράφο να προσπαθεί να τους ηρεμήσει.

