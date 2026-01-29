Θεσσαλονίκη: Άγνωστοι επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» σε ζωντανή μετάδοση
Δείτε όσα συνέβησαν
Οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη επιτέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 29/1 σε τηλεοπτικό συνεργείο όντας σε απευθείας μετάδοση.
Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό συνεργείο του STAR ήταν έξω από το νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» και έδινε το ρεπορτάζ για τους τραυματίες φίλους του ΠΑΟΚ όταν δέχθηκε επίθεση, με μαυροφορεμένους νεαρούς να τους κλωτσούν και τη δημοσιογράφο να προσπαθεί να τους ηρεμήσει.
