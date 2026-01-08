Θεσσαλονίκη: 50 δρομολόγια ΚΤΕΛ προς Αθήνα δεν θα εκτελεστούν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Πενήντα δρομολόγια από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη και αντίστροφα, δεν θα εκτελεστούν συνολικά σήμερα, εξαιτίας του πλήρους αποκλεισμού των οδικών αξόνων από αγρότες και κτηνοτρόφους, όπως ανακοίνωσε το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, που γνωστοποιήθηκε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά από πληροφόρηση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας για πλήρη αποκλεισμό όλων των εναλλακτικών διαδρομών από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, η διοίκηση του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης αποφάσισε την άμεση διακοπή όλων των δρομολογίων και στις δύο κατευθύνσεις, μέχρι νεωτέρας.

Όπως διευκρινίζει ο φορέας, για ζητήματα ακύρωσης εισιτηρίων, αλλαγής ημερομηνίας ή άλλες διευθετήσεις, οι επιβάτες θα ενημερωθούν τις επόμενες ημέρες και υπογραμμίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα χαθεί το εισιτήριο όσων δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε., Στέφανος Τσόλης, τόνισε ότι καθημερινά εκτελούνται συνολικά 50 δρομολόγια στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη- Αθήνα. Όπως επισήμανε, εάν δεν υπάρξει «χρυσή τομή» και συνεχιστούν και αύριο οι κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν αποφασίσει 48ωρο αποκλεισμό από σήμερα, τότε το πιο πιθανόν είναι και αύριο να μην πραγματοποιηθούν τα αντίστοιχα δρομολόγια.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης να βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις για νεότερες εξελίξεις.