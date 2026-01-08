Μπαράζ αποκλεισμών από τους αγρότες: Έκλεισαν εθνικές οδούς, σήραγγες Τεμπών και τελωνεία – Ο “χάρτης” των μπλόκων

Σε νέα φάση κλιμάκωσης μπήκαν από σήμερα Πέμπτη 8/1 οι κινητοποιήσεις των αγροτών, που προχώρησαν σε πολύωρους αποκλεισμούς στο οδικό δίκτυο, μετά και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης.

Οι αγρότες των μπλόκων εκφράζουν έντονα την απογοήτευσή τους από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, επισημαίνοντας ότι τα αιτήματά τους δεν ικανοποιούνται και πως, υπό τις παρούσες συνθήκες, «η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποτελεί μονόδρομο».

Την ίδια ώρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης περιέγραψε τους όρους που θέτει ο πρωθυπουργός για διάλογο με τους αγρότες.

Έκλεισαν πλήρως τα Τέμπη

Σε πλήρη αποκλεισμό των σηράγγων στα Τέμπη προχώρησαν Θεσσαλοί αγρότες, από το μπλοκο της Νίκαιας, παρατάσσοντας τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα και διακόπτοντας την κυκλοφορία στο σημείο, ενώ έβαλαν φωτιά σε μπάλες από άχυρο.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί, όταν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα ξεκίνησαν οργανωμένα από το μπλόκο της Νίκαιας και κινήθηκαν προς τις σήραγγες των Τεμπών, εφαρμόζοντας στην πράξη τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί σε προηγούμενη γενική συνέλευση.

Με την άφιξή τους, οι αγρότες απέκλεισαν τις σήραγγες, η οποία θα διαρκέσει 48 ώρες.

Η απόφαση τους αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων τους για ολικό αποκλεισμό των δρόμων, όπως αποφασίστηκε στο πανελλαδικό συντονιστικό.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι τα μέτρα και οι εξαγγελίες που ανακοινώθηκαν δεν καλύπτουν τα βασικά τους αιτήματα και δεν δίνουν ουσιαστικές λύσεις στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.

Σημειώνεται πως με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας διακόπτεται σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων (Ι.Χ., φορτηγών και λεωφορείων) στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ από τον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τον Α/Κ Πλαταμώνα, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στην ΠΕΟ Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς. Η διακοπή τέθηκε σε ισχύ από τις 11:15 στον Α/Κ Πλατυκάμπου έως τη Σήραγγα Τ1 και από τις 12:00 στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς, στο ύψος της διασταύρωσης Πυργετού.

Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών, με εκτροπές προς την Εγνατία Οδό τόσο για τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη όσο και για εκείνα προς Αθήνα, ανάλογα με το μικτό βάρος τους. Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή στους ανισόπεδους κόμβους Κιλελέρ, Βελεστίνου και Πλατυκάμπου.

Η ενημέρωση της Αστυνομίας για τις ρυθμίσεις στα Τέμπη:

Σε συνέχεια της από (05-01-2026) ανακοίνωσής μας, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω, επιπλέον, αγροτικών κινητοποιήσεων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. στο ύψος των Σηράγγων (Τ1 & Τ2) των Τεμπών και στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς στον κόμβο Πυργετού, περαιτέρω ισχύουν οι κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, για σήμερα Πέμπτη (08-01-2026) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, όλων των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, των φορτηγών και των λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι το νοτιότερο άκρο του Ανισόπεδου Κόμβου Πλαταμώνα (Χ/Θ 400+265) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας καθώς και στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς, από ώρες:

11:15΄ στον Α/Κ Πλατυκάμπου έως Σήραγγα Τ1 & 12:00΄ στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς στο ύψος της Δ/σης Πυργετού.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, δεν θα εισέρχονται στον Α/Κ Πλατυκάμπου, αλλά θα κατευθύνονται στον Κυκλικό Κόμβο Αγίου Γεωργίου επί της Λεωφόρου Καραμανλή, όπου μετά το πέρας αυτής, θα συνεχίζουν στην Π.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα κατευθύνονται στην Επαρχιακή Οδό Γυρτώνης –Τυρνάβου και μέσω της Εθνικής Οδού Λάρισας –Κοζάνης, της Εθνικής Οδού Ελασσόνας-Δεσκάτης και της Ε.Ο Τρικάλων-Γρεβενών, στο ύψος των Γρεβενών θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό.

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, μικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων, δεν θα εισέρχονται στον Α/Κ Πλατυκάμπου, αλλά θα κατευθύνονται στον Κυκλικό Κόμβο Αγίου Γεωργίου επί της Λεωφόρου Καραμανλή, όπου μετά το πέρας αυτής, θα συνεχίζουν στην Π.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα κατευθύνονται στο Δυτικό Παράδρομο του Π.Α.Θ.Ε. και στη συνέχεια στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς, όπου στο ύψος του Σ.Σ. Ραψάνης θα κατευθύνονται στην Επ. Οδό Ράψανης-Πυργετού όπου θα εισέρχονται εκ νέου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. στον Α/Κ Πλαταμώνα.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Όλα τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στο Κλειδί Ημαθίας και μέσω της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Γρεβενών θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό Γρεβενών –Τρικάλων και εν συνέχεια θα κατευθύνονται προς Ε.Ο. Ελασσόνας –Δεσκάτης και μέσω της Ε.Ο. Λάρισας –Κοζάνης θα εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό Τυρνάβου-Γυρτώνης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα κατευθύνονται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στην Λεωφόρο Καραμανλή όπου στο ύψος Κυκλικού Κόμβου του Αγίου Γεωργίου θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου.

Όλα τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων, θα εκτρέπονται στον Α/Κ Πλαταμώνα στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού-Λεπτοκαρυάς από όπου θα κατευθύνονται προς Πυργετό και μέσω της Επ. Οδού Πυργετού -Ραψάνης θα εισέρχονται εκ νέου στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς στο ύψος του Σ.Σ. Ραψάνης και στη συνέχεια μέσω του Δυτικού Παράδρομου του ΠΑ.Θ.Ε. στο ύψος της Αερογέφυρας Γυρτώνης θα κινούνται στην Π.Ε.Ο. Αθηνών–Θεσσαλονίκης, στην Λεωφόρο Καραμανλή όπου στο ύψος Κυκλικού Κόμβου του Αγίου Γεωργίου θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου.

Οι λοιπές αναφερόμενες στην από 05-01-2026 ανακοίνωσή μας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τους Α/Κ Κιλελέρ, Α/Κ Βελεστίνου έως Α/Κ Πλατυκάμπου, εξακολουθούν να ισχύουν.

Κλειστά τα Μάλγαρα

Έκλεισαν την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα στο ύψος των διοδίων οι αγρότες του μπλόκου Μαλγάρων λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, στο πλαίσιο της 48ωρης «πολιορκίας» που κόβει την Ελλάδα στα δύο.

Παρόντες είναι και αγρότες από Βέροια, Γυψοχώρι και Νάουσα, λέγοντας πως η μαζικότητα είναι ο βασικός κοινός παρονομαστής του φετινού αγώνα.

Τετραήμερος αποκλεισμός της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας

Παράλληλα, οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου προχωρούν σε τετραήμερο αποκλεισμό της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας και στα δύο ρεύματα, καθώς και στους παρακαμπτήριους δρόμους.

Η Τροχαία έχει ήδη προχωρήσει σε ρυθμίσεις και εκτροπές της κυκλοφορίας. Στο ρεύμα από Λαμία προς Αθήνα, τα οχήματα εκτρέπονται από την περιοχή της Αταλάντης και κινούνται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού, ακολουθώντας τη διαδρομή Καλαπόδι – Παλαιός Λεβέντης – Ορχομενός – Λιβαδειά – Θήβα, για να επανέλθουν στην εθνική οδό στο ύψος της Ριτσώνας (75ο χλμ.).

Στο ρεύμα προς Λαμία, η εκτροπή ξεκινά από τη Ριτσώνα, με τα οχήματα να κατευθύνονται μέσω Θήβας και Λιβαδειάς, με προσωρινό τελικό προορισμό την περιοχή του Μπράλου.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση των αγροτών στο μπλόκο της Θήβας.

Κλειστός ο Μπράλος

Στον Μπράλο της Λαμίας, οι αγρότες αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Πανελλαδικού Συντονιστικού.

Οι αγρότες χαρακτηρίζουν τον Μπράλο ως κομβικό σημείο του εθνικού οδικού δικτύου και, βάσει των αποφάσεων που ελήφθησαν στα Μάλγαρα, αναμένουν ενισχύσεις από το μπλόκο της Καρδίτσας, καθώς και από αγρότες της Αταλάντης και του Δομοκού. Στόχος τους είναι το κλείσιμο όλων των παραδρόμων, ενώ δεν αποκλείουν ακόμη και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας πριν από το μεσημέρι.

Αποκλεισμένη και η Ιονία Οδός

Στους δρόμους βρίσκονται και οι αγρότες από το μπλόκο του Αγγελόκαστρου οι οποίοι προχώρησαν σε αποκλεισμό της Ιονίας Οδού. Η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται, μέσω των κόμβων Κουβαρά και Χαλικίου, στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Οι κινητοποιήσεις αφορούν 48ωρους αποκλεισμούς, με αγρότες και κτηνοτρόφους να δηλώνουν ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν τους καλύπτουν.

Σε 48ωρο κλείσιμο του αυτοκινητόδρομου στον κόμβο του Πράκτικερ και στα Αρφαρά προχώρησαν σήμερα στις 10.00 το πρωί και οι αγρότες του μπλόκου Θουρίας, στη Μεσσηνία.

Aγρότες έκλεισαν επίσης τον δρόμο, στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Άργους, στα Δερβενάκια. Οι αγρότες απέκλεισαν πλήρως το σημείο, προκαλώντας διακοπή της κυκλοφορίας, ενώ επί τόπου βρίσκεται ισχυρή αστυνομική δύναμη για την αποφυγή επεισοδίων.

Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας

Οι αγρότες από τα μπλόκα Χαλκίδας, Κορίνθου και Ιστιαίας αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας και από τις 10 το πρωί είναι κλειστή.

Σε νέες κινητοποιήσεις, με αποκλεισμούς δρόμων, προχωρούν από σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Ηλείας. Ειδικότερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της πόλης.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο Χανάκια και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό από τον κόμβο της Αμαλιάδας.

Δυτική Μακεδονία

Από τις 11:00 το πρωί, οι παραγωγοί της Δυτικής Μακεδονίας προχώρησαν σε 48ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας στη Μπάρα Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό. Παράλληλα, αποφασίστηκε και ο περιοδικός αποκλεισμός των παρακαμπτηρίων δρόμων από τις 12:00 έως τις 16:00, καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης.

Οι παραγωγοί ζητούν συνάντηση με τον πρωθυπουργό και δηλώνουν πρόθυμοι για διάλογο με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τα συναρμόδια υπουργεία, τονίζοντας ωστόσο ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν «με κλειστούς δρόμους».

Αντίστοιχα, από τις 10:00 το πρωί άρχισε 48ωρος αποκλεισμός και στο μπλόκο του κόμβου Φιλώτα στην Εγνατία Οδό, με τη συμμετοχή αγροτών, κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων από συλλόγους της περιοχής.

Έκλεισαν την είσοδο-έξοδο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας προς την Εγνατία

Σε πλήρη αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού στην είσοδο της Ηγουμενίτσας προχωρούν οι αγρότες της Θεσπρωτίας, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην είσοδο – έξοδο του λιμένα και για χρονικό διάστημα 48 ωρών, κλιμακώνοντας δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους.

Η απόφαση για το κλείσιμο της Εγνατίας Οδού ελήφθη μετά από ευρεία σύσκεψη αγροτικών και παραγωγικών φορέων της Θεσπρωτίας, στην οποία συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, καθώς και εκπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου, των οδηγών ΤΑΞΙ και των αλιέων.

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη έκαναν λόγο για οξυμένα προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα, τονίζοντας ότι η πολύωρη διακοπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό αποτελεί μορφή πίεσης προκειμένου να ακουστούν τα αιτήματά τους σε κεντρικό επίπεδο.

Οι κινητοποιήσεις, όπως επισημαίνεται, θα επανεκτιμηθούν μετά την παρέλευση των 48 ωρών, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αντιδράσεις της κυβέρνησης.

Απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό στον κόμβο της Εγλυκάδας

Σε νέες κινητοποιήσεις, με αποκλεισμούς δρόμων, προχωρούν από σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας και της Ηλείας.

Ειδικότερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας απέκλεισαν τη μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, στον κόμβο της Εγλυκάδας και η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της πόλης.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον αυτοκινητόδρομο Πατρών – Πύργου, στον κόμβο Χανάκια και η κίνηση των αυτοκινήτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό από τον κόμβο της Αμαλιάδας.

48ωροι αποκλεισμοί στα τελωνεία

Σε πολύωρες κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα οι παραγωγοί, προχωρώντας σε 48ωρους αποκλεισμούς στα τελωνεία του Προμαχώνα και της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, καθώς και στους Ευζώνους και τη Νίκη, στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία. Οι αποκλεισμοί ξεκινούν σε διαφορετικές ώρες, ωστόσο έχουν κοινή διάρκεια και πλαίσιο δράσης.

Στο τελωνείο του Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι διέκοψαν από τις 12 το μεσημέρι έως το Σάββατο 10 Ιανουαρίου την ίδια ώρα την κυκλοφορία φορτηγών κάθε τύπου, τόσο κατά την είσοδο όσο και την έξοδο. Για τη διέλευση των Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται κατά περίπτωση και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια του 48ώρου.

Στην περιοχή του Νευροκοπίου Δράμας, το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής. Εκεί, οι παραγωγοί θα προχωρήσουν το Σάββατο 10 Ιανουαρίου σε αποκλεισμό φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων από τις 8:00 το πρωί έως τις 6:00 το απόγευμα, ενώ τα Ι.Χ. και τα τουριστικά λεωφορεία θα κινούνται μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Στο τελωνείο της Νίκης, η 48ωρη κινητοποίηση ξεκίνησε στις 11:00 το πρωί με πλήρη αποκλεισμό για φορτηγά, Ι.Χ. και τουριστικά λεωφορεία. Παρ’ όλα αυτά, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο περιοδικής διέλευσης επιβατικών οχημάτων και λεωφορείων, σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

Στους Ευζώνους, ο αποκλεισμός αρχίζει στις 6:00 το απόγευμα και αφορά όλα τα οχήματα, με εξαίρεση μόνο έκτακτα περιστατικά. Το μπλόκο ενισχύεται από αγρότες που προέρχονται από την Αριδαία, την Έδεσσα, την Αλμωπία και το Δερβένι.

Παράλληλα, οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Σκύδρας προχωρούν σε συμβολικό αποκλεισμό του τοπικού τελωνείου από τις 16:30 το απόγευμα και για διάστημα 3,5 ωρών. Η κινητοποίηση αποφασίστηκε σε γενική συνέλευση του Αγροτικού Συλλόγου Σκύδρας και εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών κατευθύνσεων της Επιτροπής Μπλόκων.

Οι παραγωγοί θα μετακινηθούν στα σημεία των κινητοποιήσεων με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η ανάδειξη της ανάγκης για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής. Οι επόμενες ενέργειές τους θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις σε πανελλαδικό επίπεδο.

Νέο αυστηρό μήνυμα από την κυβέρνηση στους αγρότες

Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι «ανακοινώθηκαν αυτά που ήταν να ανακοινωθούν, αυτά είναι τα μέτρα» και προσθέτοντας πως «πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς άλλη ταλαιπωρία των πολιτών».

Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση δεν έχει πει ποτέ όχι στον διάλογο, σημειώνοντας πως ο πρωθυπουργός έχει αναφερθεί σε δύο προϋποθέσεις και σε μία επισήμανση. Όπως τόνισε, η επισήμανση είναι ότι είναι αναγκαίος ο διάλογος, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο για παραπάνω μέτρα.

Σε ό,τι αφορά τους όρους, επανάλαβε ότι η αντιπροσωπεία των αγροτών θα πρέπει να είναι από όλη την Ελλάδα, καθώς και ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις. «Διάλογος με την ταλαιπωρία των πολιτών να συνεχίζεται, δεν μπορεί να συμβεί» επεσήμανε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως σε περίπτωση που γίνει προσπάθεια να κλείσουν παρακαμπτήριες οδοί ή να αποκλειστεί η πρόσβαση σε λιμάνια ή αεροδρόμια, τότε η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα. «Δεν μπορεί να διαταραχθεί η λειτουργία του κράτους, οι μεταφορές προϊόντων, η οικονομία» επεσήμανε και πρόσθεσε πως η κυβέρνηση έχει δείξει μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις.

«Οι πληρωμές ολοκληρώθηκαν. Ο πρωτογενής τομέας παίρνει φέτος περισσότερα χρήματα από ποτέ» τόνισε και συνέχισε: «Ό,τι είχαμε πει ότι θα κάνουμε, το κάνουμε πράξη. Όσο δικαίως ζητεί φθηνότερο ρεύμα ο αγρότης, άλλο τόσο δικαίως ζητεί φθηνότερο ρεύμα ο φούρναρης, ο εστιάτορας, ο ελεύθερος επαγγελματίας, το κάθε νοικοκυριό. Δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών, είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών».

«Κάθε ώρα παραπάνω κινητοποιήσεων στρέφεται ενάντια στην κοινωνία» υπογράμμισε και επεσήμανε πως πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. «Δεν μπορεί να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά» τόνισε.

«Ανακοινώθηκαν αυτά που ήταν να ανακοινωθούν, αυτά είναι τα μέτρα» υπογράμμισε και επέμεινε ότι «τα μέτρα είναι αυτά και πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς άλλη ταλαιπωρία των πολιτών». Σημείωσε επίσης ότι «η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της».

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι γίνεται κατεπείγουσα προσπάθεια ώστε να ταυτοποιηθούν και συλληφθούν όσοι αγρότες βγήκαν με τρακτέρ και μαύρες σημαίες στην εθνική οδό Κορίνθου – Τριπόλεως. «Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι για όσους κυκλοφορούν στους δρόμους» σημείωσε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι όποιος από την αντιπολίτευση προτείνει παραπάνω μέτρα, θα πρέπει να πει ποιους φόρους θα βάλει, αλλιώς κοροϊδεύει τον κόσμο. «Δυνατότητα για παραπάνω μέτρα δεν υπάρχει» σημείωσε και έκανε λόγο για τεχνικές που διευθετήσεις που καλό είναι να γίνουν συνολικά. «Εμείς ζητάμε διάλογο εδώ και έναν μήνα. Δεν γίνεται να κλείνεις τους δρόμους και να μην προσέρχεσαι σε διάλογο για όσα ζητάς» τόνισε.