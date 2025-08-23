Θεσσαλονίκη: 44χρονος βίασε την 26χρονη ανηψιά του και την έσπασε στο ξύλο

Στη σύλληψη ενός 44χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία για σοβαρή σωματική βλάβη σε βάρος 26χρονης γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος δράστης είναι θείος του θύματος. Το περιστατικό σημειώθηκε στον οικισμό Τσαΐρια, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα. Ο άνδρας φέρεται να προέβη σε προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της γυναίκας και στη συνέχεια να την άρπαξε από τον λαιμό και να τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Ο 44χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η προανάκριση για το περιστατικό συνεχίζεται.