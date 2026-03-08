Θεσπρωτία: Ζημιές σε σπίτια στο Πολύδροσο μετά τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ – Καραστάθης: «Παρακολουθούμε το φαινόμενο»

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5.3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις 5:32 στη Θεσπρωτία, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας , σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ζημιές σε σπίτια

Σύμφωνα με το thespro.gr, δύο σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ σε άλλα δύο έχουν εμφανιστεί μικρότερες ρωγμές, αντικατοπτρίζοντας την ένταση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Δήμου Σουλίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρώτη καταγραφή των ζημιών, ενώ στο Πολύδροσο μετέβη και ο δήμαρχος, Θανάσης Ντάνης, για να εποπτεύσει τις εργασίες.

Οι αρχές αναμένουν περαιτέρω ελέγχους ώστε να εκτιμηθεί πλήρως η κατάσταση των κτιρίων και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Καραστάθης: «Παρακολουθούμε την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας»

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε περιοχή δυτικά των Ιωαννίνων, σε απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από την πόλη και προσθέτει ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθούν την εξέλιξη της μετασεισμικής ακολουθίας με ισχυρότερο μετασεισμό μεγέθους 4.7.

«Φαίνεται αρκετά πλούσια, αλλά για να έχουμε όμως μια σαφή εικόνα της εξέλιξης αυτής, θα πρέπει να περιμένουμε κάποιο σύντομο χρονικό διάστημα τυπικά μιας-δύο ημερών. Το διάστημα αυτό απαιτείται, ώστε να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μετασεισμών για να πραγματοποιηθεί στατιστική αξιολόγηση. Αν και η περιοχή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα υψηλής σεισμικότητας, είχε στο παρελθόν σημαντικούς σεισμούς.

Το 1969 σε πολύ κοντινή απόσταση, και ενδεχομένως από την ίδια ζώνη, είχαμε σεισμική δραστηριότητα με σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους από τον σημερινό. Η σεισμική ακολουθία του 2016 με μέγιστο μέγεθος 5.3 ήταν επίσης σε κοντινή απόσταση, ελαφρώς βορειότερα, αλλά με διαφορετικούς μηχανισμούς γένεσης. Σημαντικότεροι σεισμοί, με μεγαλύτερα μεγέθη που έφθαναν μέχρι και σε εκτιμώμενο μέγεθος 6.3, σημειώθηκαν τον 19ο αιώνα στην περιοχή», επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και συμπληρώνει ότι ωστόσο «είναι παρακινδυνευμένο να συσχετίσουμε τόσο παλαιούς σεισμούς, οι οποίοι δεν έχουν προσδιοριστεί με ακρίβεια, με την τωρινή σεισμική διέγερση».

Όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής που σημειώθηκε η δόνηση όπως επισημαίνει αυτά είναι ότι: «α) είναι κοντά σε σημαντικό αστικό κέντρο και β) ότι υπάρχουν αρκετές παλαιές κατασκευές που δεν έχουν δοκιμαστεί από ισχυρό σεισμό».

«Πάντα όταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Τέλος, πάντα όταν υπάρχει σεισμική ακολουθία σε εξέλιξη θα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα προφύλαξης», υπογραμμίζει ο κ. Καραστάθης.