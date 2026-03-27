Το έστρωσε τον Μάρτιο: Στα λευκά ντύθηκαν περιοχές της Ηπείρου, χαλαζόπτωση στην Κέρκυρα – Δείτε βίντεο

Λευκό πέπλο έπεσε σε αρκετές ορεινές περιοχές της Ελλάδας καθώς συνεχίζει η επέλαση της κακοκαιρίας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το βαρομετρικό χαμηλό που έφτασε στην χώρα από το βράδυ της Πέμπτης (26/3).

Αρκετές χειμωνιάτικε εικόνες φτάνουν από το Μέτσοβο την ώρα που είμαστε στην καρδιά της Άνοιξης. Όπως φαίνεται από το βίντεο που κοινοποιεί η σελίδα Forecast Weather Greece, το Μέτσοβο ντύθηκε στα λευκά ενώ κατά διαστήματα συνεχίζει να σημειώνεται ασθενής χιονόπτωση.

Χιονόπτωση καταγράφηκε και στα Τζουμέρκα, με την Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής να ντύνεται στα λευκά, ενώ η θερμοκρασία έπεσε στο μηδέν.

Στα λευκά έχουν ντυθεί χωριά της Κόνιτσας, του Ζαγορίου, καθώς και ορεινοί οικισμοί της περιοχής.

Έντονη είναι η χιονόπτωση και σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας:

Όπως μεταδίδει το epiruspost, που επικαλείται την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου, έχουν κινητοποιηθεί 14 μηχανήματα για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των πολιτών και να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα από την επιδείνωση του καιρού.

Το έστρωσε στην Κέρκυρα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Κέρκυρα καθώς χαλαζόπτωση δημιούργησε μία χειμωνιάτικη εικόνα στο νησί.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του kerkyrasimera.gr, ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο νησί της Κέρκυρας, τόσο στο κεντρικό τμήμα όσο και στη βόρεια πλευρά, μετατρέποντας επιφάνειες και δρόμους σε λευκό τοπίο