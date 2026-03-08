Θεσπρωτία: Αναστάτωση από τον σεισμό των 5,3 Ρίχτερ, γίνονται συνεχώς μετασεισμοί – «Ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους»

Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (08.03) στη Θεσπρωτία, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 05:32:30 ώρα Ελλάδας, με εστιακό βάθος 9,7 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 10 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεπτοκαρυά Θεσπρωτίας, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και σε νησιά του Ιονίου Πελάγους, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

«Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους»

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, Ευθύμης Λέκκας, μιλώντας στο ERTNews, επεσήμανε ότι το μικρό εστιακό βάθος της δόνησης την καθιστά ιδιαίτερα αισθητή.

Παράλληλα αναφέρθηκε σε διαδοχικούς μετασεισμούς μεγέθους 4,7 και 3,4 Ρίχτερ, σημειώνοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί «θετικό σημάδι», μέχρι να διαπιστωθεί αν ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ ήταν ο κύριος.

Ο ίδιος συνέστησε επίσης προσοχή, τονίζοντας ότι κατοικίες που έχουν υποστεί ακόμη και μικρές ζημιές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν από ειδικούς.

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, δήλωσε στο ERTNews ότι καταγράφονται συνεχείς μετασεισμοί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί σημαντικά προβλήματα. Όπως ανέφερε, η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στον Δήμο Ζίτσας.

«Ο κόσμος έχει βγει έξω, είναι τρομαγμένος, και όπως συμβαίνει με σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ υπήρξε διακοπή ηλεκτροδότησης», σημείωσε.

Την έντονη ανησυχία των κατοίκων περιέγραψε και ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, Ευθύμιος Χρυσοστόμου, σημειώνοντας ότι πολλοί πολίτες βγήκαν από τα σπίτια τους μετά τη δόνηση.

Όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκε και διακοπή ηλεκτροδότησης, φαινόμενο που συχνά συνοδεύει σεισμούς άνω των 5 Ρίχτερ.

Η στιγμή του σεισμού

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην πόλη των Ιωαννίνων, ενώ κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της δόνησης.