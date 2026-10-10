Χαϊδάρι: Επίθεση με γκαζάκι σε γνωστό ψητοπωλείο τα ξημερώματα – Δείτε βίντεο

Επίθεση με γκαζάκι σημειώθηκε στις 03:50 τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/10) σε ψητοπωλείο στο Χαϊδάρι, προκαλώντας υλικές ζημιές στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άγνωστοι δράστες προσέγγισαν το ψητοπωλείο «Πρόεδρος», που βρίσκεται στη συμβολή της οδού Παπανδρέου με τη Λεωφόρο Αθηνών, και πέταξαν ένα γκαζάκι προς το κατάστημα.

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Από την επίθεση προκλήθηκαν φθορές σε τραπεζοκαθίσματα της επιχείρησης.

Η επίθεση στο ψητοπωλείο «Πρόεδρος»

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:50, όταν οι δύο δράστες έφτασαν στο σημείο και πραγματοποίησαν την επίθεση.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες κάνουν λόγο για υλικές ζημιές στον εξωτερικό χώρο του ψητοπωλείου, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού.

Τα κίνητρα των δραστών παραμένουν άγνωστα.

Βίντεο από το περιστατικό

Βίντεο που έχει καταγραφεί από το περιστατικό αποτυπώνει την επίθεση στο κατάστημα.

Δείτε το βίντεο: