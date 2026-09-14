Θάνατος Μαζωνάκη: Στον Ανακριτή σήμερα οι δύο γιατροί – Οι κατηγορίες που καλούνται να αντικρούσουν

Τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εντός του ιδιωτικού ιατρείου, από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη το μεσημέρι της 9ης Σεπτεμβρίου μέχρι και την είσοδο των διασωστών του ΕΚΑΒ στον χώρο του ιατρείου στο Κολωνάκι, καλούνται να περιγράψουν ενώπιον του Ανακριτή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί που θα βρεθούν σήμερα μετά το μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων για τις απολογίες τους.

Το ζευγάρι καλείται να αντικρούσει την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης που αφορά την ιατρική αντιμετώπιση που είχε ο δημοφιλής τραγουδιστής. Κατά τον τύπο του κακουργήματος που ερευνάται, ο Γιώργος Μαζωνάκης αφέθηκε αβοήθητος και εκτέθηκε σε θανάσιμο κίνδυνο ζωής, ενώ βρισκόταν υπό την προστασία των κατηγορουμένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι απολογίες των δύο δίνονται, ενώ ήδη η πλευρά της οικογένειας του καλλιτέχνη έχει ζητήσει αυστηρότερο ποινικό προσδιορισμό της πράξης, καθώς θεωρεί ότι η συνολική συμπεριφορά του ζευγαριού συνιστά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η πλήρης ανασύνθεση των γεγονότων μέχρι ο τραγουδιστής να βρεθεί με “ασυστολία καρδιάς” από το ΕΚΑΒ, είναι κατά τους ειδικούς, τεράστιας σημασίας προκειμένου οι δικαστικές αρχές να αποφανθούν για τις ακριβείς συνθήκες του αδόκητου θανάτου και να αποτυπώσουν τις ποινικές ευθύνες. Σε αυτή την κατεύθυνση, φως θα ρίξουν τα αποτελέσματα των ειδικών, ιστολογικών κ.α , εργαστηριακών εξετάσεων που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας.

Σοβαρές αντιφάσεις

Κατά την σημερινή απολογητική διαδικασία οι δύο κατηγορούμενοι θα κληθούν να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις για κάθε στοιχείο, για δεδομένα που έχουν στην διάθεση τους οι αρχές, αλλά και για ισχυρισμούς τους, κάποιοι εκ των οποίων φαίνεται να χρήζουν σαφών διευκρινίσεων.

Κορυφαίο θέμα είναι αν εξ αρχής ο τραγουδιστής έγινε θύμα μη νόμιμης, άδικης, συμπεριφοράς με την υποβολή του σε ιατρική πράξη χωρίς λεπτομερή έλεγχο, αίματος, βιοχημικό κ.α , εφόσον ισχύει ότι δεν είχε καλή εικόνα. “..Διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος.. Είχε έναν παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση” υποστήριξε η κατηγορούμενη στους αστυνομικούς για την κατάσταση του τραγουδιστή το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου. Εκείνο το απόγευμα ο Μαζωνάκης πήγε στο ιατρείο στο Κολωνάκι και έκλεισε το ραντεβού της επόμενης μέρας.

Η γιατρός, δήλωσε ειδικότητα γυναικολόγου και περίγραψε πως την επίμαχη μέρα, ξεκίνησε την ιατρική πράξη στα πρώτα λεπτά της οποίας ο καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή.

Ο συγκατηγορούμενος της, παθολόγος, δήλωσε πως ο τραγουδιστής ήταν δικός της πελάτης, ότι ο ίδιος δεν ήταν στο ιατρείο κατά την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη και ότι ειδοποιήθηκε να μεταβεί στο ιατρείο όταν ο τραγουδιστής κατέρρευσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην δικογραφία που έχει στα χέρια του ο Ανακριτής προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις μεταξύ καταθέσεων και κρίσιμων χρόνων.

Ο χρόνος που ξεκίνησε η ιατρική διαδικασία για τον Μαζωνάκη, ο χρόνος που υπέστη ανακοπή, ο χρόνος της εσπευσμένης άφιξης του στον χώρο και οι ενέργειες που έγιναν μέχρι την κλήση στο ΕΚΑΒ, έχουν τεθεί στο στόχαστρο της ποινικής έρευνας. Για όλα αυτά, το ζευγάρι θα κληθεί να παρέχει εξηγήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η θέση των κατηγορουμένων για την εξέλιξη των γεγονότων μέχρι την διακομιδή, θα συγκριθεί με το υλικό, που έχει στην διάθεση του ο δικαστικός λειτουργός ο οποίος εκτιμάται ότι θα υποβάλει ερωτήσεις για την διαχείριση της όλης κατάστασης.

Εξηγήσεις εκτιμάται ότι θα τους ζητηθούν και για συγκεκριμένες ενέργειες που έγιναν στο ιατρείο και σε αντικείμενα, αφού αποχώρησε το ασθενοφόρο, χωρίς την παρουσία- συνοδεία κανενός εκ των δύο εντός του οχήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι κατηγορούμενοι φαίνεται πως θα πρέπει να αποσαφηνίσουν το καθεστώς λειτουργίας του χώρου, τον τρόπο που προμηθεύτηκαν τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης που κατασχέθηκαν, τις ειδικότητες τους και άλλα θέματα σχετικά με την λειτουργία του ιατρείου και τις υπηρεσίες που παρείχαν σε ενδιαφερόμενους.