Θάνατος καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: “Την έσκασαν” – “Όχι σε βεβιασμένα συμπεράσματα” λέει το υπ. Παιδείας

Σοβαρά ερωτήματα για τα αίτια που προκάλεσαν το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 57χρονης εκπαιδευτικού, Σοφίας Χρηστίδου στη Θεσσαλονίκη, δημιουργούν οι καταγγελίες για ακραίο bullying που φέρεται να δεχόταν από μερίδα μαθητών της.

Μετά το αρχικό σοκ που προκάλεσε η είδηση του θανάτου της στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», αποκαλύφθηκαν οι δύσκολες στιγμές που φέρεται να βίωνε η άτυχη γυναίκα κατά την διάρκεια παράδοσης των μαθημάτων της.

Ενδεικτικό του τρόμου που συνόδευαν κάθε της διδακτική ώρα, αποτελεί το γεγονός πως φέρεται να ζήτησε την παρουσία αστυνομικών στο σχολείο που εργαζόταν, καθώς και την εγκατάσταση μηχανήματος X-Ray, προκειμένου να ελέγχονται τα σακίδια των μαθητών.

Τον περασμένο Φεβρουάριο μάλιστα, η άτυχη καθηγήτρια αγγλικών είχε αποστείλει τρισέλιδη επιστολή στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας, που κατήγγειλε περιστατικά εκφοβισμού από συγκεκριμένους μαθητές, παραθέτοντας και σχετικές ημερομηνίες γεγονότων.

Σε ένα από αυτά, η γυναίκα, φέρεται να ανέφερε πως « μαθητές μου πέταξαν στην πλάτη ένα πλαστικό μπουκάλι γεμάτο με σοκολατούχο γάλα, το οποίο ήταν ανοικτό, με αποτέλεσμα να περιλουστούν τα ρούχα μου. Έπειτα, καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας μου πετούσε χαρτιά και στο τέλος ένα μπουκάλι γεμάτο με νερό το οποίο έπεσε στο πάτωμα και άνοιξε γεμίζοντας και εμένα αλλά και την τάξη με νερό».

«Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα» λέει το υπουργείο Παιδείας

Το υπουργείο Παιδείας εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη να αποφευχθούν πρόωρα και βεβιασμένα συμπεράσματα γύρω από την υπόθεση.

Μεταξύ άλλων στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται πως «από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία».

«Βράζουν» τα social media

Οι αποκαλύψεις για τα φαινόμενα ακραίας βίας που δεχόταν η 57χρονη, ήρθαν στην επιφάνεια μετά των θάνατο της, μέσα από καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε αυτές, αναφέρονται στιγμές έντονου εκφοβισμού και δυσκολιών στην καθημερινότητα της, όσο η γυναίκα βρισκόταν εν ζωή.

Άγνωστο όμως παραμένει, αν υπήρξε ενδιαφέρον από άτομα της εκπαιδευτική κοινότητας ή γονέων, προκειμένου να προστατεύσουν την άτυχη καθηγήτρια. Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, η 57χρονη αντιμετώπιζε σοβαρότατα θέματα υγείας, ενώ είχε υποστεί ξανά εγκεφαλικό. Για το λόγο αυτό και μόνο, παραπέμφθηκε σε δευτερογενή έλεγχο από επιτροπή.

«Στοχοποιούν τα παιδιά»

Οι καταγγελίες περί εκφοβισμού σε βάρος της Σοφίας Χρηστίδου, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν για την υπόθεση, αρχικά εκφράζουν τα «συλλυπητήρια τους για τον θάνατο της εκπαιδευτικού» και εν συνεχεία τονίζουν πως, «ωστόσο, σε περίπτωση που συνεχιστεί η διασπορά ψευδών, ατεκμηρίωτων και συκοφαντικών ισχυρισμών που πλήττουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των μαθητών και των οικογενειών τους, δηλώνεται ότι επιφυλάσσονται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος τους ενώπιον των αρμόδιων αρχών».

«Την έσκασαν»

Με δήλωση του την ίδια στιγμή ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης γυναίκα, Μπάμπης Αποστολίδης, στρέφει τα «βέλη του» κατά αυτών όπως υποστηρίζει, που «αφού μερικοί δεν κατάφεραν με τα πειθαρχικά να της κάνουν κακό, κατάφεραν και την έσκασαν να πάθει εγκεφαλικό. Μπορεί να είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι η συμπεριφορά των προϊσταμένων της είναι υπεύθυνη για το εγκεφαλικό, αλλά με την κοινή γνώση που έχουμε όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν έναν άνθρωπο τον φέρνεις στα άκρα κάτι θα πάθει. Η κοπέλα τρελάθηκε με την παραπομπή της στην υγειονομική επιτροπή, δηλαδή ότι δεν ήταν καλά, ότι ήταν τρελή. Την παραπομπή της την βάσιζαν σε κάποιες καταγγελίες μαθητών σχολείου ότι δεν φερόταν σωστά. Ωστόσο, παραπέμφθηκε χωρίς να γίνει πειθαρχική έρευνα».

Εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο της καθηγήτριας

Για την υπόθεση διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, ενώ το υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του τονίζει πως «κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με σοβαρότητα» και καλεί να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα.

Συγκεκριμένα την εντολή έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, με βάση τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας αλλά και της αναφοράς που φέρεται να είχε κάνει η εκπαιδευτικός προς τις αρμόδιες εκπαιδευτικές διευθύνσεις και υπηρεσίες, ζητώντας την άμεση παρέμβασή τους προκειμένου να υπάρξει επίλυση της κατάστασης που βίωνε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η έρευνα θα επικεντρωθεί κυρίως στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα.