Θάνατος καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: Είχε καταγγείλει εγγράφως τον εκφοβισμό της – Μαθητές τής έλεγαν “γιατί δεν φεύγεις;”

Σοκ και βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης ο θάνατος της καθηγήτριας Αγγλικών Σοφίας Χρηστίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 7/3 ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Την ίδια ώρα, πληθαίνουν οι καταγγελίες που κάνουν λόγο για έντονη πίεση που φέρεται να δεχόταν το τελευταίο διάστημα στο σχολικό περιβάλλον όπου εργαζόταν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το DEBATER, η άτυχη καθηγήτρια είχε καταγγείλει εγγράφως τον εκφοβισμό που βίωνε από τους μαθητές της.

Σύμφωνα με ανάρτηση του θείου της Δημήτρη Κωστόπουλου, πριν την παραπομπή της σε επιτροπή της Δευτεροβάθμιας, η ίδια είχε στείλει υπόμνημα στο υπουργείο Παιδείας, αναφέροντας ότι είχε πέσει θύμα εκφοβισμού.

Η εκπαιδευτικός νοσηλευόταν από την Κυριακή 1/3 στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Η νοσηλεία της στη ΜΕΘ, αλλά και η είδηση του θανάτου της, προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στα social media.

Σύμφωνα με αναρτήσεις και καταγγελίες, η 57χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε αυξημένη πίεση στον επαγγελματικό της χώρο, ενώ το εγκεφαλικό επεισόδιο σημειώθηκε μετά την παραπομπή της σε υγειονομική επιτροπή για αξιολόγηση σχετικά με την ικανότητά της να συνεχίσει το διδακτικό της έργο.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του DEBATER, η καθηγήτρια είχε προειδοποιήσει γραπτώς για συχνά περιστατικά εκφοβισμού που δεχόταν από μαθητές της μέσα στην τάξη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ένα από τα περιστατικά, ενώ βρισκόταν στην έδρα και δίδασκε, μαθήτρια εκσφενδόνισε προς το μέρος της πλαστικό μπουκάλι με σοκολατούχο γάλα που ήταν ανοιχτό, με αποτέλεσμα να χυθεί πάνω της. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας η ίδια μαθήτρια της πετούσε χαρτιά, ενώ στο τέλος της πέταξε μπουκάλι γεμάτο με νερό, το οποίο έπεσε στο πάτωμα και άνοιξε, γεμίζοντας την ίδια αλλά και την τάξη με νερό.

Σε προηγούμενα περιστατικά, ενώ έγραφε στον πίνακα, μαθητές φέρεται να της είχαν πετάξει στην πλάτη γεμάτο μπουκάλι με νερό αλλά και βαρύ βιβλίο. Πρόκειται για ενέργειες που θα μπορούσαν να της προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη, δεδομένου ότι η ίδια αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας με κάταγμα στο ιερό οστό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλη περίπτωση, μαθήτρια έκανε επίδειξη των οπίσθιών της μέσα στην τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια του μαθήματος, ενώ μαθητής έσερνε θρανία και χτυπούσε καρέκλες στο πάτωμα, σπάζοντας μάλιστα την πλάτη μιας καρέκλας. Ο ίδιος φέρεται να την έβριζε με αχαρακτήριστους χαρακτηρισμούς και να την απειλούσε ότι θα την καταγγείλει στη μητέρα του και στη διευθύντρια.

Μάλιστα, μαθήτρια φέρεται να της ζήτησε επιτακτικά να σταματήσει να μιλάει, επειδή – όπως της είπε – «μιλάει πολύ ως καθηγήτρια».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γιατί δεν φεύγεις από εδώ;» φέρεται να της είπαν μαθητές της, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ένας από αυτούς την είχε σπρώξει, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στην καρέκλα του γραφείου της.

Η ίδια, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, είχε ζητήσει ακόμη και την παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και την εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ (X-Ray) για τον έλεγχο των αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, είχε κρίνει απαραίτητη τη συνεχή παρουσία σχολικού ψυχολόγου, ενώ είχε ζητήσει και την απομάκρυνση συγκεκριμένων μαθητών από το υφιστάμενο σχολικό περιβάλλον.

Συνάδελφός της μιλώντας στο DEBATER ανέφερε:

«Η οικογένεια δεν θέλει δημοσιότητα και το σέβομαι. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι και συντετριμμένοι. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτό που έγινε μέσα σε μία εβδομάδα.

Αυτό που πρέπει να γίνει θεσμικά είναι γνωστό. Δυστυχώς, σύμφωνα με τα σχόλια, παρόμοια περιστατικά φαίνεται να είναι πολύ συχνά, όπως αναφέρουν εκπαιδευτικοί. Εάν το αρμόδιο υπουργείο το θελήσει, μπορεί να διατάξει ΕΔΕ σε όποιο σχολείο υπάρχουν τέτοια περιστατικά ή να ζητήσει τη βοήθεια των αρμόδιων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Αν αναδειχθεί η ανάγκη λειτουργίας αναμορφωτηρίων, ας αξιοποιηθεί και αυτός ο τρόπος, προκειμένου να διαμορφώσουμε σωστούς ενήλικες και, φυσικά, να μην υπάρχει βία στα σχολεία προς καμία κατεύθυνση».