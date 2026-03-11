Θεσσαλονίκη: Το υπ. Παιδείας για τον θάνατο της καθηγήτριας – “Να αποφευχθούν βεβιασμένα συμπεράσματα”

Ανακοίνωση για την 57χρονη καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου από τη Θεσσαλονίκη, η οποία πέθανε το Σάββατο έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα Τετάρτη 11/3, το υπουργείο εκφράζει η βαθιά θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού, ενώ παράλληλα απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της.

Όπως επισημαίνεται, η διαχείριση μιας τόσο ευαίσθητης και οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό από όλους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι στη δημόσια συζήτηση έχουν διατυπωθεί αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αλλά και στοιχεία που σχετίζονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζεται πως η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη, ειδικά όταν η συζήτηση αφορά τόσο προσωπικές πτυχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο, από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα προχώρησαν στη συγκέντρωση και αξιολόγηση όλων των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων.

Στόχος είναι η υπόθεση να εξεταστεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία, ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη αποτίμηση των πραγματικών δεδομένων.

Το υπουργείο Παιδείας σημειώνει ότι σε αυτή τη φάση απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον δημόσιο διάλογο, προκειμένου να αποφευχθούν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται σε πλήρη εξέταση των στοιχείων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:

“Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκπαιδευτικού Σοφίας Χρηστίδου και απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους της.

Η διαχείριση μιας τόσο οδυνηρής υπόθεσης απαιτεί από όλους σοβαρότητα, μέτρο και σεβασμό. Ιδίως όταν στη δημόσια συζήτηση περιλαμβάνονται αναφορές που αγγίζουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που συνδέονται με την υγεία ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, η θεσμική ευθύνη είναι αυτονόητη.

Από την πρώτη στιγμή που διατυπώθηκαν δημόσια αναφορές και καταγγελίες, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου προχώρησαν στη συγκέντρωση και εξέταση του συνόλου των σχετικών υπηρεσιακών στοιχείων, προκειμένου η υπόθεση να αποτιμηθεί με πληρότητα, νηφαλιότητα και θεσμική αξιοπιστία.

Σε αυτή τη φάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην προκύπτουν βεβιασμένα συμπεράσματα ή δημόσιες κρίσεις που δεν στηρίζονται στην ολοκληρωμένη εξέταση των πραγματικών δεδομένων.

Απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η διασφάλιση ότι κάθε πτυχή της υπόθεσης θα εξεταστεί με τη σοβαρότητα, τη θεσμική ευθύνη και τον οφειλόμενο σεβασμό προς την εκλιπούσα, αλλά και προς τη σχολική κοινότητα”.