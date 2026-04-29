Πρωτομαγιά 2026: Ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά – Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Δύο ημέρες απέμειναν για την Εργατική Πρωτομαγιά, η οποία, με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, είναι καθιερωμένη ως υποχρεωτική αργία τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.

Λόγω της αργίας οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστές την Παρασκευή 1η Μαΐου.

Όμως, ανοιχτά αναμένεται να παραμείνουν κάποια καταστήματα franchise και τα συνοικιακά μίνι μάρκετ που λειτουργούν παραδοσιακά τις Κυριακές. Τα σούπερ μάρκετ, θα λειτουργήσουν κανονικά το Σάββατο 2 Μαΐου με τους καταναλωτές να κάνουν κανονικά τα ψώνια τους μέχρι τις 20:00.

Όσον αφορά τις τράπεζες, ήδη έχει επιβεβαιωθεί πως η 1η Μαΐου αποτελεί τραπεζική αργία.

Τα υποκαταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές να εκτελούνται κανονικά.

Κλειστά θα μείνουν και τα καταστήματα τόσο σε εμπορικούς δρόμους όσο και στα malls, ενώ και οι φούρνοι θα παραμείνουν κλειστοί.