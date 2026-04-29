Τροχαίο στην Κακιά Σκάλα: Αυτοκίνητο ανετράπη κι έφερε τούμπες στο οδόστρωμα

Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή οχήματος σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Απριλίου στην Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου, στο 46ο χλμ στο ρεύμα προς Κόρινθο, στην Κακιά Σκάλα.

Σύμφωνα με το korinthotv, για άγνωστη αιτία, οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα αυτό να φέρει τούμπες και να ανατραπεί.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του οδηγού ο οποίος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.